1 órája
A lángok következményei: állatok is odavesztek a hétvégi háznál
Tűz ütött ki egy hétvégi háznál Rácalmáson szeptember 2-án délután. A lángok gyorsan átterjedtek a melléképületekre, valamint az ingatlanon felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagra és lomokra.
A tűz tovább terjedt a szomszédos, műveletlen telek növényzetére, és több közeli üdülőházat is veszélyeztetett. A helyszínre a dunaújvárosi és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik vízsugarak segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzeset következtében a negyven négyzetméteres épület teljesen megsemmisült, a környezetében található anyagok pedig szintén odavesztek. Sajnos a tűzben egy kutya és tíz versenygalamb is elpusztult. Szerencsére a hétvégi ház lakója időben el tudott menekülni az ingatlanból, így személyi sérülés nem történt – írta a katasztrofavedelem.hu.