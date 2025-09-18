21 perce
Óvodai tűz: kis híja volt a katasztrófának (képgalériával)
Hétfőre virradóra a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda szomszédságában tűzre utaló jeleket észleltek és értesítették a rendőrséget. Ezek után a felelős gondoskodás, a gyors és szakszerű döntések akadályozták meg egy katasztrófa kialakulását. A tűzeset nyomába eredtünk.
Mint azt megírtuk, elektromos tűz keletkezett a dunaföldvári Kossuth Lajos utcai óvoda épületében kedden hajnalban. A berendezésben kisebb kár keletkezett, de a gyermekek elhelyezését most más módon kell megoldani. Lipták Tamás Dunaföldvár alpolgármestere több szálon is érintett lett ebben a nehéz helyzetben.
Az óvodai tűz részleteiről
– Az elmúlt két napunkat Horváth Zsolt polgármester úrral ezen a helyszínen kezdtük, és amiben lehetett segítettünk. Szerencsére nagyobb volt a riadalom, mint a baj. Az eset a Kossuth Lajos utcai óvoda, (amely a Városháza falszomszédságában áll) melegítő-tálaló konyhájában, feltehetőleg műszaki hibából eredően keletkezett, egy elektromos berendezés okozta a tűzet. A szakemberek még nem végeztek az okok föltárásával. Hála Istennek a szomszédok értesítették a rendőrséget, az ő riasztásukra az intézmény gondnoka és intézményvezetője nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a helyiségek szellőztetését. Az megállapítható volt, hogy a kis alapterületű helyiségben a tűznek elfogyott az oxigénje, és ezért szerencsére nem tudott tovább terjedni.
– Az civil szemmel is látható, hogy a konyha használhatatlanná vált.
– A füst és a korom viszont elfoglalta a csoportszobákat, amit az iszonyatos szag és a rengeteg, a fűst által keletkezett „pókháló” jelez. A kétnapos szakadatlan szellőztetés, a bútorok és az eszközök java részének a kihordása ellenére is elviselhetetlen füstszag terjeng a helyiségekben. Éppen ezért egy nagyon komoly speciális festésre-mázolásra és a régi padozat cseréjére lesz szükség az újbóli igénybevételhez. A gyermekek csak a kifogástalanul helyrehozott környezetbe térhetnek vissza. A munka elvégzését a város képviselő-testülete is támogatja, ezért a szakemberek csütörtökön már elfoglalják a munkaterületet.
– És addig hol helyezik el a kicsiket?
– Ezúton is megköszönjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felajánlását, akik két nagytermet biztosítanak az óvodások elhelyezésére. A helyreállítás idejére az önkéntes csoport és a tanoda biztosítja a csoportfoglalkozások helyszínét. A szociális ellátás és a melegítő- tálalókonyha ott is a rendelkezésükre áll. Amennyiben az időjárás megköveteli, a fűtést azonnal el tudják indítani. Az épületnek elegendően nagy az udvara, sőt egy gyönyörű füves területe is van, ahol a szabadtéri játszást - labdázást gondtalanul élvezhetik majd a gyermekek. Közben a Kossuth Lajos utcában zavartalanul folyhatnak a munkálatok. Reméljük, hogy egy hónap elég lesz rá!
– Kis tűz – kis baj?
– Ez az eset is az ellenkezőjét bizonyítja. A óvoda dolgozói nekiálltak a játékok, a textilek, a szőnyegek, és a kárpitok tisztításának, de az már látható, hogy a viszonylag rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a szagok és a különböző szennyeződések elképzelhetően megoldhatatlan kihívást jelentenek a még oly szorgalmas kezek és a modern takarítógépek számára is. Köszönöm a városgazdálkodás, az óvoda dolgozóinak, az önkéntes szülőknek, valamint a Jákli Viktor vezette máltás önkénteseknek, hogy azonnal a „fedélzeten termettek”, és az első két nap után valószínűleg lesznek újabb nehéz műszakjaik is, miközben eddig is minden megoldható feladatot elvégeztek. Ilyenkor nem nézzük az órát. Szörnyű nagy baj történt, de a legrosszabb, egy nagy tűz fellobbanása, és annak átterjedése a Városháza épületére. elkerült bennünket.
Az óvodai tűz megerősítette a közösséget DunaföldváronFotók: Balogh Tamás
Ilyen korán még soha nem kezdtük a hetet itt az óvodában - a gondnokunkkal, Lipták Lászlóval!
Ezzel kezdte a nehéz történetét Úr-Hosszú Edina, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha főigazgatója, aki mintha már látná fényt az alagút végén!
– Szörnyen kezdtük ezt a hetet, én például hétfő hajnalban, 03.32-kor kaptam a hívást. Azt mondják, hogy elmehetnék tűzoltónak, mert a karbantartóm elmondta, hogy tűz van és egyébként mit tapasztalt, én pedig 03.39-kor már itt álltam az óvoda ajtajában…
– A gyönyörű rendezett környezetetek „egy kicsit átalakult”, hogy éled meg?
– Nagyon furcsa és rossz érzés mindenkinek, bár most már, hogy eltelt másfél nap, és látjuk, hogy a gyermekek jó helyre kerültek az elkövetkező hetekre, így már könnyebben megbirkózunk vele. Látjuk, hogy rengeteg segítséget kapunk és a Fenntartó előtt pedig le a kalappal! Rögtön jött, segített és már szervezte a vállalkozókat, akik majd helyreállítják az óvodánkat. Előbb elgondolkodtunk azon, hogy vajon mit lehet ebből kihozni? Most már konokul hiszem, hogy egy csodaszép óvodába fogunk majd visszatérni! Nagyon jó érzés, hogy ilyen sok szülő is hívás nélkül megjelent, és önkéntesként segít bennünket, hogy minél előbb elérjük a célunkat. Most kezdem magam úgy érezni, ahogy mondani szokták, hogy már látni vélem a fényt az alagút végén!
– Mit szóltak a gyermekek, hogy ma máshol töltitek a napot?
– Ők nagyon rugalmasak és, ha azt látják a felnőtteken, amit mi igyekeztünk nekik közvetíteni, (egy kis ferdítéssel) hogy nagy füst volt és emiatt most nagyon büdös van az oviban, azért megyünk máshová. Azt próbáltuk nekik sugározni, hogy semmi probléma, gyertek most egy másik csoportszobába. Ott pedig a saját óvó nénijük várta őket nagy szeretettel. Most majd egy kis kirándulásra fognak menni, vendégségbe egy olyan helyre, ahol eltöltenek majd pár hetet.
– Milyen hosszú lesz az a „vendégeskedés”?
– Én optimista vagyok, ezért három-négy hetet tippelek. A polgármester úr azt mondja, hogy két hónapról beszéljünk, de én nagyon bízok a felében! Az egy szerencsés helyi adottságunk, hogy itt van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akik létrehoztak egy csodálatos intézményt, a Tanodát. Konkrétan csak fölvittük az ovis bútorainkat és már készen is volt a komplett csoportszobánk.