Óvodai tűz: kis híja volt a katasztrófának (képgalériával)

Mint azt megírtuk, elektromos tűz keletkezett a dunaföldvári Kossuth Lajos utcai óvoda épületében kedden hajnalban. A berendezésben kisebb kár keletkezett, de a gyermekek elhelyezését most más módon kell megoldani. Lipták Tamás Dunaföldvár alpolgármestere több szálon is érintett lett ebben a nehéz helyzetben.

Az óvodai tűz részleteiről Lipták Tamás alpolgármestert kérdeztük

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Az elmúlt két napunkat Horváth Zsolt polgármester úrral ezen a helyszínen kezdtük, és amiben lehetett segítettünk. Szerencsére nagyobb volt a riadalom, mint a baj. Az eset a Kossuth Lajos utcai óvoda, (amely a Városháza falszomszédságában áll) melegítő-tálaló konyhájában, feltehetőleg műszaki hibából eredően keletkezett, egy elektromos berendezés okozta a tűzet. A szakemberek még nem végeztek az okok föltárásával. Hála Istennek a szomszédok értesítették a rendőrséget, az ő riasztásukra az intézmény gondnoka és intézményvezetője nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a helyiségek szellőztetését. Az megállapítható volt, hogy a kis alapterületű helyiségben a tűznek elfogyott az oxigénje, és ezért szerencsére nem tudott tovább terjedni.

Vélhetően elektromos hiba okozta a tüzet Fotó: Balogh Tamás

– Az civil szemmel is látható, hogy a konyha használhatatlanná vált.

– A füst és a korom viszont elfoglalta a csoportszobákat, amit az iszonyatos szag és a rengeteg, a fűst által keletkezett „pókháló” jelez. A kétnapos szakadatlan szellőztetés, a bútorok és az eszközök java részének a kihordása ellenére is elviselhetetlen füstszag terjeng a helyiségekben. Éppen ezért egy nagyon komoly speciális festésre-mázolásra és a régi padozat cseréjére lesz szükség az újbóli igénybevételhez. A gyermekek csak a kifogástalanul helyrehozott környezetbe térhetnek vissza. A munka elvégzését a város képviselő-testülete is támogatja, ezért a szakemberek csütörtökön már elfoglalják a munkaterületet.

– És addig hol helyezik el a kicsiket?

– Ezúton is megköszönjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felajánlását, akik két nagytermet biztosítanak az óvodások elhelyezésére. A helyreállítás idejére az önkéntes csoport és a tanoda biztosítja a csoportfoglalkozások helyszínét. A szociális ellátás és a melegítő- tálalókonyha ott is a rendelkezésükre áll. Amennyiben az időjárás megköveteli, a fűtést azonnal el tudják indítani. Az épületnek elegendően nagy az udvara, sőt egy gyönyörű füves területe is van, ahol a szabadtéri játszást - labdázást gondtalanul élvezhetik majd a gyermekek. Közben a Kossuth Lajos utcában zavartalanul folyhatnak a munkálatok. Reméljük, hogy egy hónap elég lesz rá!