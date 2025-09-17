31 perce
Tűz volt az óvodában, aki teheti, a héten ne vigye be gyermekét
Elektromos tűz keletkezett a dunaföldvári Kossuth Lajos utcai óvóda épületében kedden hajnalban. A berendezésben kisebb kár keletkezett, de a gyermekek elhelyezését most más módon kell megoldani.
A helyi média, a Part-Oldalak közösségi oldala számolt be a történekről. Mint írják, az óvodavezető, Úr-Hosszú Edina tájékoztatása szerint a berendezési tárgyakban minimális kár esett, de a helyiségek felújításra szorulnak az elektromos tűz miatt. Ezért azt kérik a szülöktől, aki csak teheti, ne hozza az intézménybe ezen a héten a gyermekét.
A tűz miatt így oldják meg az elhelyezést
A kicsik elhelyezését úgy oldják meg, hogy a Napocska csoport marad a saját helyén, a Gilice csoport és a Kiskobak csoport számára a Dunaföldvár Templom utca 32-ben, a Tanoda épületében alakítanak ki helyet, szerdától péntekig. Az étkezést is ott biztosítják számukra. Hétfőtől a Gilice csoport marad a Templom utca 32-ben, a Kiskobak csoport pedig a Gilice csoportszobájában lesz elhelyezve. Hétfőn minden gyermeket várnak az óvodába vagy a Tanoda épületébe.