Tűz volt az óvodában, aki teheti, a héten ne vigye be gyermekét

A helyi média, a Part-Oldalak közösségi oldala számolt be a történekről. Mint írják, az óvodavezető, Úr-Hosszú Edina tájékoztatása szerint a berendezési tárgyakban minimális kár esett, de a helyiségek felújításra szorulnak az elektromos tűz miatt. Ezért azt kérik a szülöktől, aki csak teheti, ne hozza az intézménybe ezen a héten a gyermekét.

A tűz szerencsére óriási kárt nem okozott, de így is felújításra lesz szükség

Fotó: part-oldalak.hu

A tűz miatt így oldják meg az elhelyezést

A kicsik elhelyezését úgy oldják meg, hogy a Napocska csoport marad a saját helyén, a Gilice csoport és a Kiskobak csoport számára a Dunaföldvár Templom utca 32-ben, a Tanoda épületében alakítanak ki helyet, szerdától péntekig. Az étkezést is ott biztosítják számukra. Hétfőtől a Gilice csoport marad a Templom utca 32-ben, a Kiskobak csoport pedig a Gilice csoportszobájában lesz elhelyezve. Hétfőn minden gyermeket várnak az óvodába vagy a Tanoda épületébe.