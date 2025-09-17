szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaföldvár

1 órája

Tűz volt az óvodában, aki teheti, a héten ne vigye be gyermekét

Címkék#óvóda#elektromos meghibásodás#Dunaföldvár#tűzeset#elhelyezés#felújítás

Elektromos tűz keletkezett a dunaföldvári Kossuth Lajos utcai óvóda épületében kedden hajnalban. A berendezésben kisebb kár keletkezett, de a gyermekek elhelyezését most más módon kell megoldani.

Gallai Péter

A helyi média, a Part-Oldalak közösségi oldala számolt be a történekről. Mint írják, az óvodavezető, Úr-Hosszú Edina tájékoztatása szerint a berendezési tárgyakban minimális kár esett, de a helyiségek felújításra szorulnak az elektromos tűz miatt. Ezért azt kérik a szülöktől, aki csak teheti, ne hozza az intézménybe ezen a héten a  gyermekét. 

tűz
A tűz szerencsére óriási kárt nem okozott, de így is felújításra lesz szükség
Fotó: part-oldalak.hu

A tűz miatt így oldják meg az elhelyezést

A kicsik elhelyezését úgy oldják meg, hogy a Napocska csoport marad a saját helyén, a Gilice csoport és a Kiskobak csoport számára a Dunaföldvár Templom utca 32-ben, a Tanoda épületében alakítanak ki helyet, szerdától péntekig. Az étkezést is ott biztosítják számukra. Hétfőtől a Gilice csoport marad a Templom utca 32-ben, a Kiskobak csoport pedig a Gilice csoportszobájában lesz elhelyezve. Hétfőn minden gyermeket várnak az óvodába vagy a Tanoda épületébe. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu