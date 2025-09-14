szeptember 14., vasárnap

Ez történt a nyáron

1 órája

A legnagyobb port kavart ügyek – top 10 közéleti hír

Címkék#TOP#hírek#Dunaújváros

A 2025-ös nyár nem csak a fesztiválokról és a hőségről szólt, hanem jelentős társadalmi, gazdasági és politikai fejleményekről is. Összegyűjtöttük a top 10 közéleti hír közül azokat, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki, és amelyek hatása érezhető marad az ősz beköszöntével is.

Duol.hu

Gazdasági összeomlás, infrastrukturális áttörés, közösségi összefogás és sportdiadalok: ilyen volt a nyár közélete. Most bemutatjuk a top 10 közéleti hír válogatását a duol.hu cikkei alapján, amelyek egész nyáron tematizálták a közbeszédet.

top 10 közéleti hír
A top 10 közéleti hír között: a Dunaferr főkapuja előtt hatamas sorban álltak a munkaválalók

Nyári TOP 10 közéleti hír – a duol.hu válogatásában

1. Tömeges elbocsátások a Dunaferrnél

Július elején leállt Dunaújváros legnagyobb ipari munkáltatója: a Dunaferr Duna Furnace üzemének mintegy 800 dolgozója is kézhez kapta felmondását. Korábban a Duna Rolling dolgozóit is elbocsátották. A helyi gazdaságot megrázó leépítések miatt kormányzati támogatási és átképzési programokat jelentettek be.

2. Voks 2025 – lakossági konzultáció Ukrajna EU-csatlakozásáról

Júniusban a kormány országos véleménynyilvánító szavazást indított Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról. A Voks 2025 elnevezésű konzultáció iránt kétszer akkora volt az érdeklődés, mint korábbi hasonló akciók iránt. A részvételi arány jelezte, mennyire fontos külpolitikai kérdés ez a magyar társadalom számára.

3. M8 gyorsforgalmi út – zöld utat kapott a beruházás

Augusztus elején bejelentették, hogy minden engedélyt megkapott az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasza. A 2031-re tervezett átadás az egyik legfontosabb infrastrukturális fejlesztés, amely tehermentesíti Budapestet és fellendíti Dunaújváros közlekedési kapcsolatait.

4. Rekordközeli Duna-apály a nyári aszály miatt

Június végén és július elején extrém alacsony vízállást mértek a Dunán, Dunaújvárosnál –49 centiméterrel, közel a negatív rekordhoz. A hajózás és fürdőzés is veszélyessé vált, a rendkívüli helyzet a klímaváltozás hatásaira is ráirányította a figyelmet.

Negatív rekordhoz közeli vízállás a Dunán - Dunaújváros, Dunaföldvár

Fotók: Horváth László, Gallai Péter

5. Csecsemőgyilkosság Nagydorogon

Augusztus 20-án eltűntként kerestek egy kéthetes kisfiút, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A rendőrség emberölés miatt nyomoz. A tragédia mélyen megrázta a közvéleményt, és országos diskurzust indított a gyermekvédelemről.

6. Rockmaraton – újra dübörgött a Szalki-szigeten

Július 2–6. között Dunaújváros adott otthont a Rockmaraton fesztiválnak, amely több ezer látogatót vonzott az ország minden részéről. A visszatérő rendezvény nemzetközi fellépőket és óriási közösségi élményt hozott a városnak, jelentős turisztikai bevétellel.

7. Utolsó pillanatban módosították a tanév rendjét

Augusztusban, alig néhány héttel iskolakezdés előtt változtatta meg a Belügyminisztérium a 2025/26-os tanév menetrendjét: két nappal kevesebb tanítási nap lesz, és az első félév zárása január 23-ra tolódik. A hirtelen döntés országos vitát váltott ki.

8. Hajdu Jonatán világbajnoki aranya

Augusztusban világbajnok lett Duisburgban a DKSE kenusa, Hajdu Jonatán. Hazatérését ünneplés fogadta Dunaújvárosban: edzők, sportvezetők és a város vezetői méltatták. A siker óriási büszkeséget hozott a helyi sportéletnek.

9. Schrick Boglárka lett Magyarok Világszépe

A pusztaszabolcsi Schrick Boglárka nyerte a Magyarok Világszépe szépségversenyt, és képviselheti az országot a nemzetközi döntőn. Sikere országos figyelmet keltett, példát adva a megye fiataljainak is.

10. Lakossági fellépés a mezőfalvi bűz ellen

 

