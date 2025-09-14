1 órája
A legnagyobb port kavart ügyek – top 10 közéleti hír
A 2025-ös nyár nem csak a fesztiválokról és a hőségről szólt, hanem jelentős társadalmi, gazdasági és politikai fejleményekről is. Összegyűjtöttük a top 10 közéleti hír közül azokat, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki, és amelyek hatása érezhető marad az ősz beköszöntével is.
Gazdasági összeomlás, infrastrukturális áttörés, közösségi összefogás és sportdiadalok: ilyen volt a nyár közélete. Most bemutatjuk a top 10 közéleti hír válogatását a duol.hu cikkei alapján, amelyek egész nyáron tematizálták a közbeszédet.
Nyári TOP 10 közéleti hír – a duol.hu válogatásában
1. Tömeges elbocsátások a Dunaferrnél
Július elején leállt Dunaújváros legnagyobb ipari munkáltatója: a Dunaferr Duna Furnace üzemének mintegy 800 dolgozója is kézhez kapta felmondását. Korábban a Duna Rolling dolgozóit is elbocsátották. A helyi gazdaságot megrázó leépítések miatt kormányzati támogatási és átképzési programokat jelentettek be.
Dunaferr: a Duna Furnace dolgozói is megkapták a felmondásukat
2. Voks 2025 – lakossági konzultáció Ukrajna EU-csatlakozásáról
Júniusban a kormány országos véleménynyilvánító szavazást indított Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról. A Voks 2025 elnevezésű konzultáció iránt kétszer akkora volt az érdeklődés, mint korábbi hasonló akciók iránt. A részvételi arány jelezte, mennyire fontos külpolitikai kérdés ez a magyar társadalom számára.
3. M8 gyorsforgalmi út – zöld utat kapott a beruházás
Augusztus elején bejelentették, hogy minden engedélyt megkapott az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasza. A 2031-re tervezett átadás az egyik legfontosabb infrastrukturális fejlesztés, amely tehermentesíti Budapestet és fellendíti Dunaújváros közlekedési kapcsolatait.
4. Rekordközeli Duna-apály a nyári aszály miatt
Június végén és július elején extrém alacsony vízállást mértek a Dunán, Dunaújvárosnál –49 centiméterrel, közel a negatív rekordhoz. A hajózás és fürdőzés is veszélyessé vált, a rendkívüli helyzet a klímaváltozás hatásaira is ráirányította a figyelmet.
Közel a negatív rekordhoz, száraz lábbal a Duna medrében – galériával
Negatív rekordhoz közeli vízállás a Dunán - Dunaújváros, DunaföldvárFotók: Horváth László, Gallai Péter
5. Csecsemőgyilkosság Nagydorogon
Augusztus 20-án eltűntként kerestek egy kéthetes kisfiút, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A rendőrség emberölés miatt nyomoz. A tragédia mélyen megrázta a közvéleményt, és országos diskurzust indított a gyermekvédelemről.
Fájó búcsú – végső nyugalomra helyezték a nagydorogi tragédia kis áldozatát
6. Rockmaraton – újra dübörgött a Szalki-szigeten
Július 2–6. között Dunaújváros adott otthont a Rockmaraton fesztiválnak, amely több ezer látogatót vonzott az ország minden részéről. A visszatérő rendezvény nemzetközi fellépőket és óriási közösségi élményt hozott a városnak, jelentős turisztikai bevétellel.
A rock katonái újra együtt vannak: megnyitotta kapuit a Rockmaraton (videókkal, képgalériával)
7. Utolsó pillanatban módosították a tanév rendjét
Augusztusban, alig néhány héttel iskolakezdés előtt változtatta meg a Belügyminisztérium a 2025/26-os tanév menetrendjét: két nappal kevesebb tanítási nap lesz, és az első félév zárása január 23-ra tolódik. A hirtelen döntés országos vitát váltott ki.
Utolsó pillanatban módosították a tanév menetrendjét, itt az új verzió!
8. Hajdu Jonatán világbajnoki aranya
Augusztusban világbajnok lett Duisburgban a DKSE kenusa, Hajdu Jonatán. Hazatérését ünneplés fogadta Dunaújvárosban: edzők, sportvezetők és a város vezetői méltatták. A siker óriási büszkeséget hozott a helyi sportéletnek.
A világbajnok Hajdu Jonatánt ünnepelték, aki nagy dicsőséget szerzett – galériával, videóval
9. Schrick Boglárka lett Magyarok Világszépe
A pusztaszabolcsi Schrick Boglárka nyerte a Magyarok Világszépe szépségversenyt, és képviselheti az országot a nemzetközi döntőn. Sikere országos figyelmet keltett, példát adva a megye fiataljainak is.
Schrick Boglárka szépségkirálynő őszintén mesél a koronáról és a nagy álomról!
10. Lakossági fellépés a mezőfalvi bűz ellen
- Nyár végére elviselhetetlenné vált a mezőfalvi és környékbeli falvakat beborító trágyaszag. Mintegy ötezer embert érintett a probléma, a lakosok összefogtak és tiltakozást szerveztek, hogy tiszta levegőt követeljenek.
Fellázadt a falu, nem tűrnek tovább az emberek - bűz van! (videóval)
A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval