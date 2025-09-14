A legnagyobb port kavart ügyek – top 10 közéleti hír

Gazdasági összeomlás, infrastrukturális áttörés, közösségi összefogás és sportdiadalok: ilyen volt a nyár közélete. Most bemutatjuk a top 10 közéleti hír válogatását a duol.hu cikkei alapján, amelyek egész nyáron tematizálták a közbeszédet.

A top 10 közéleti hír között: a Dunaferr főkapuja előtt hatamas sorban álltak a munkaválalók

Nyári TOP 10 közéleti hír – a duol.hu válogatásában

1. Tömeges elbocsátások a Dunaferrnél

Július elején leállt Dunaújváros legnagyobb ipari munkáltatója: a Dunaferr Duna Furnace üzemének mintegy 800 dolgozója is kézhez kapta felmondását. Korábban a Duna Rolling dolgozóit is elbocsátották. A helyi gazdaságot megrázó leépítések miatt kormányzati támogatási és átképzési programokat jelentettek be.