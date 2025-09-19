1 órája
Már péntek délelőtt tömegek voltak jelen a Jankovich-kúriában a Tökfesztiválon - képgaléria
Nyugodtan nevezhetjük nemzetközi színvonalú fesztiválnak a rácalmásiak XXI. Tökfesztiválját, hiszen már a nyitó nap délelőttjén óriási sokaság lepte meg a helyszínt.
Tökhintó a Tökfesztiválon
Fotó: Horváth László - duol.hu
Legfőképp a fiatal és a kisgyerek korosztály számára kínáltak programokat, de szép számban találkozhattunk felnőttekkel is. Nemcsak a városkörnyéki gyermek intézmények közül érkeztek sokan, de jöttek például Sárbogárdról is csoportosan. Péntek délelőtti képeink a rendezvényeken kívül azt is megmutatják, milyen ötletes dekorációkat, installációkat láthatunk a fesztivál területén, illetve a település utcáiban, parkjaiban. Már csak ezért is érdemes kilátogatni a XXI. Rácalmási Tökfesztiválra!
Rácalmás Tökfesztivál 2025 - ilyen volt az első nap délelőttjeFotók: Horváth László