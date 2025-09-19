szeptember 19., péntek

Rácalmás

1 órája

Már péntek délelőtt tömegek voltak jelen a Jankovich-kúriában a Tökfesztiválon - képgaléria

#XXI Tökfesztivál#program#Rácalmás

Nyugodtan nevezhetjük nemzetközi színvonalú fesztiválnak a rácalmásiak XXI. Tökfesztiválját, hiszen már a nyitó nap délelőttjén óriási sokaság lepte meg a helyszínt.

Horváth László
Már péntek délelőtt tömegek voltak jelen a Jankovich-kúriában a Tökfesztiválon - képgaléria

Tökhintó a Tökfesztiválon

Fotó: Horváth László - duol.hu

Legfőképp a fiatal  és a kisgyerek korosztály számára kínáltak programokat, de szép számban találkozhattunk felnőttekkel is. Nemcsak a városkörnyéki gyermek intézmények közül érkeztek sokan, de jöttek például Sárbogárdról is csoportosan. Péntek délelőtti képeink a rendezvényeken kívül azt is megmutatják, milyen ötletes dekorációkat, installációkat láthatunk a fesztivál területén, illetve a település utcáiban, parkjaiban. Már csak ezért is érdemes kilátogatni a XXI. Rácalmási Tökfesztiválra!

tökfesztivál
Tökhintó a Tökfesztiválon
Fotó: Horváth László - duol.hu

Rácalmás Tökfesztivál 2025 - ilyen volt az első nap délelőttje

Fotók: Horváth László

 

 

