Már péntek délelőtt tömegek voltak jelen a Jankovich-kúriában a Tökfesztiválon - képgaléria

Legfőképp a fiatal és a kisgyerek korosztály számára kínáltak programokat, de szép számban találkozhattunk felnőttekkel is. Nemcsak a városkörnyéki gyermek intézmények közül érkeztek sokan, de jöttek például Sárbogárdról is csoportosan. Péntek délelőtti képeink a rendezvényeken kívül azt is megmutatják, milyen ötletes dekorációkat, installációkat láthatunk a fesztivál területén, illetve a település utcáiban, parkjaiban. Már csak ezért is érdemes kilátogatni a XXI. Rácalmási Tökfesztiválra!

Tökhintó a Tökfesztiválon

Fotó: Horváth László - duol.hu