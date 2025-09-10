szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Richter Egészségváros

2 órája

Több tucat ingyenes vizsgálat és színpadi programok egyetlen napon Dunaújvárosban

Címkék#Dunaújváros#kórház#Dr Szilágyi Örs#Richter Egészségváros#program#lakosság

A Richter Egészségváros szeptember 20-ai, helyi rendezvénye kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, Pintér Tamás polgármester, valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a kórház auditóriumában szerda délelőtt.

Brousil Csaba

A Richter Egészségváros szeptember 20-án Dunaújvárosba érkezik: ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és közösségi programokkal várják a lakosságot, miközben a helyi kórházat is támogatják. az országjáró program célja az egészségtudatosság elmélyítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása minden korosztályban. A dunaújvárosi esemény különlegessége, hogy a résztvevők aktivitása nemcsak saját egészségük megőrzését szolgálja, hanem közvetlenül hozzájárul a Szent Pantaleon Kórház támogatásához is.

Richter Egészségváros
Dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója (k), Pintér Tamás polgármester (j), valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője (b) a Richter Egészségváros programjait beharangozó sajtótájékoztatón Fotó: Duol

A Richter Egészségváros programjának fontosságáról és részleteiről

Pintér Tamás polgármester a Richter Egészségváros dunaújvárosi eseményének beharangozó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a város lakói éljenek a megelőzés lehetőségével. Mint elmondta, Dunaújvárosban egyre idősödő a lakosság, miközben a fiatalok sokszor máshol keresnek lehetőségeket, ezért különösen lényeges, hogy az idősebb korosztály tudatosan figyeljen egészségére.

A polgármester személyes példát is hozott: saját tapasztalata mutatta meg számára, hogy a rendszeres szűrés és a kontrollvizsgálatok mennyire fontosak. Hozzátette, sok problémát meg lehetne előzni pusztán életmódváltással, odafigyeléssel. Éppen ezért nagy öröm számára, hogy szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont a Richter Egészségvárosnak, ahol nemcsak szűrések és előadások várják az érdeklődőket, hanem igazi  jó hangulat is.

A polgármester arra biztatott mindenkit, hogy látogasson el a Városháza térre a programokra, hiszen a részvétellel nemcsak saját egészségükért tesznek a városlakók, hanem a helyi kórházat is támogatják.

Fotó: Duol

Dr. Szilágyi Örs: „Az MR altatógép beszerzése kulcsfontosságú cél”

Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója a sajtótájékoztatóján kiemelte: a rendezvény az összefogás példája, hiszen az önkormányzat és a szervezők egyaránt nyitottan támogatták az ötletet, hogy tíz év után ismét Dunaújvárosba érkezzen a program. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés egyszerre szolgálja a lakosság egészségügyi tudatosságának erősítését és a kórház nyitását a közösség felé. Cél, hogy a városlakók ne csak a rendelők feszült légkörében találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, hanem kötetlenebb, közvetlenebb környezetben is.

Dr. Szilágyi Örs hozzátette: a program jótékonysági esemény is lesz egyben, hiszen gyűjtést rendeznek, melynek bevételéből egy MR-kompatibilis altatógép beszerzését tervezik, amely elsősorban gyermekek ilyen típusú vizsgálatához elengedhetetlen, de kritikus állapotú intenzíves betegek esetében is kiemelten fontos. Az új eszköz jelentősen növelné a vizsgálatok hatékonyságát és az ellátás minőségét.

A főigazgató elmondta, a Richter által biztosított szűrővizsgálatok mellett a kórház saját programokkal is készül, többek között ortopédiai, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, szemészeti és nőgyógyászati vizsgálatokkal. Hangsúlyozta: az intézmény nem engedi el a betegek kezét, a szűréseken kiszűrt páciensek további ellátásáról az intézmény értesíti majd az érintetteket.

– Ez egy teljesen ingyenes, mindenki számára nyitott program, amelyre nemcsak Dunaújvárosból, hanem a környező településekről is várjuk az érdeklődőket – tette hozzá a főigazgató, aki szeptember 20-ára hívta a lakosságot a Városháza térre.

Fotó: Duol

Kiss Orsolya: „Az egészségváros közösséget épít és felelősségre nevel”

Kiss Orsolya, a Richter kommunikációs osztályvezetője elmondta a Richter Egészségváros országjáró szűrőprogram legfontosabb célja az egészségtudatosság erősítése és a prevenciós szemlélet elmélyítése minden korosztályban. Mint mondta, a rendezvény nemcsak az időseknek, hanem a fiatalabb, aktív korosztálynak is lehetőséget ad arra, hogy felelősebben gondolkodjanak saját egészségükről.

A program eddigi 110 állomásán több mint 231 ezer résztvevő fordult meg, 243 ezer szűrést végeztek el, és összesen 781 millió forint adomány gyűlt össze a helyi egészségügyi intézmények számára. Dunaújvárosban most 3,5 millió forintos alapadománnyal indul a nap, amelyet a lakosság aktivitásával tovább lehet növelni. Minden vizsgálat, tanácsadás vagy mozgásos program 500 forinttal gyarapítja az összeget, a nap végén pedig kihirdetik, mennyivel támogatják a város kórházát a résztvevők.

Az eseményt egy közös egészségséta nyitja majd, amelyhez csatlakozók extra adománypontokat gyűjtenek. A szűrőprogram mellett ismert médiaszemélyiségek tartanak előadásokat és tornát, így szórakoztató, közösségformáló fesztiválhangulat is várja az érdeklődőket.

– Ez egy ingyenes lehetőség, ahol mindenki találhat számára fontos szűrést vagy programot, és közben nemcsak magáért, hanem a helyi kórházért is tesz – fogalmazott Kiss Orsolya.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu