Több tucat ingyenes vizsgálat és színpadi programok egyetlen napon Dunaújvárosban
A Richter Egészségváros szeptember 20-ai, helyi rendezvénye kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, Pintér Tamás polgármester, valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a kórház auditóriumában szerda délelőtt.
A Richter Egészségváros szeptember 20-án Dunaújvárosba érkezik: ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és közösségi programokkal várják a lakosságot, miközben a helyi kórházat is támogatják. az országjáró program célja az egészségtudatosság elmélyítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása minden korosztályban. A dunaújvárosi esemény különlegessége, hogy a résztvevők aktivitása nemcsak saját egészségük megőrzését szolgálja, hanem közvetlenül hozzájárul a Szent Pantaleon Kórház támogatásához is.
A Richter Egészségváros programjának fontosságáról és részleteiről
Pintér Tamás polgármester a Richter Egészségváros dunaújvárosi eseményének beharangozó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a város lakói éljenek a megelőzés lehetőségével. Mint elmondta, Dunaújvárosban egyre idősödő a lakosság, miközben a fiatalok sokszor máshol keresnek lehetőségeket, ezért különösen lényeges, hogy az idősebb korosztály tudatosan figyeljen egészségére.
A polgármester személyes példát is hozott: saját tapasztalata mutatta meg számára, hogy a rendszeres szűrés és a kontrollvizsgálatok mennyire fontosak. Hozzátette, sok problémát meg lehetne előzni pusztán életmódváltással, odafigyeléssel. Éppen ezért nagy öröm számára, hogy szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont a Richter Egészségvárosnak, ahol nemcsak szűrések és előadások várják az érdeklődőket, hanem igazi jó hangulat is.
A polgármester arra biztatott mindenkit, hogy látogasson el a Városháza térre a programokra, hiszen a részvétellel nemcsak saját egészségükért tesznek a városlakók, hanem a helyi kórházat is támogatják.
Dr. Szilágyi Örs: „Az MR altatógép beszerzése kulcsfontosságú cél”
Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója a sajtótájékoztatóján kiemelte: a rendezvény az összefogás példája, hiszen az önkormányzat és a szervezők egyaránt nyitottan támogatták az ötletet, hogy tíz év után ismét Dunaújvárosba érkezzen a program. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés egyszerre szolgálja a lakosság egészségügyi tudatosságának erősítését és a kórház nyitását a közösség felé. Cél, hogy a városlakók ne csak a rendelők feszült légkörében találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, hanem kötetlenebb, közvetlenebb környezetben is.
Dr. Szilágyi Örs hozzátette: a program jótékonysági esemény is lesz egyben, hiszen gyűjtést rendeznek, melynek bevételéből egy MR-kompatibilis altatógép beszerzését tervezik, amely elsősorban gyermekek ilyen típusú vizsgálatához elengedhetetlen, de kritikus állapotú intenzíves betegek esetében is kiemelten fontos. Az új eszköz jelentősen növelné a vizsgálatok hatékonyságát és az ellátás minőségét.
A főigazgató elmondta, a Richter által biztosított szűrővizsgálatok mellett a kórház saját programokkal is készül, többek között ortopédiai, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, szemészeti és nőgyógyászati vizsgálatokkal. Hangsúlyozta: az intézmény nem engedi el a betegek kezét, a szűréseken kiszűrt páciensek további ellátásáról az intézmény értesíti majd az érintetteket.
– Ez egy teljesen ingyenes, mindenki számára nyitott program, amelyre nemcsak Dunaújvárosból, hanem a környező településekről is várjuk az érdeklődőket – tette hozzá a főigazgató, aki szeptember 20-ára hívta a lakosságot a Városháza térre.
Kiss Orsolya: „Az egészségváros közösséget épít és felelősségre nevel”
Kiss Orsolya, a Richter kommunikációs osztályvezetője elmondta a Richter Egészségváros országjáró szűrőprogram legfontosabb célja az egészségtudatosság erősítése és a prevenciós szemlélet elmélyítése minden korosztályban. Mint mondta, a rendezvény nemcsak az időseknek, hanem a fiatalabb, aktív korosztálynak is lehetőséget ad arra, hogy felelősebben gondolkodjanak saját egészségükről.
A program eddigi 110 állomásán több mint 231 ezer résztvevő fordult meg, 243 ezer szűrést végeztek el, és összesen 781 millió forint adomány gyűlt össze a helyi egészségügyi intézmények számára. Dunaújvárosban most 3,5 millió forintos alapadománnyal indul a nap, amelyet a lakosság aktivitásával tovább lehet növelni. Minden vizsgálat, tanácsadás vagy mozgásos program 500 forinttal gyarapítja az összeget, a nap végén pedig kihirdetik, mennyivel támogatják a város kórházát a résztvevők.
Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program
Az eseményt egy közös egészségséta nyitja majd, amelyhez csatlakozók extra adománypontokat gyűjtenek. A szűrőprogram mellett ismert médiaszemélyiségek tartanak előadásokat és tornát, így szórakoztató, közösségformáló fesztiválhangulat is várja az érdeklődőket.
– Ez egy ingyenes lehetőség, ahol mindenki találhat számára fontos szűrést vagy programot, és közben nemcsak magáért, hanem a helyi kórházért is tesz – fogalmazott Kiss Orsolya.