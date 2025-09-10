Több tucat ingyenes vizsgálat és színpadi programok egyetlen napon Dunaújvárosban

A Richter Egészségváros szeptember 20-án Dunaújvárosba érkezik: ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és közösségi programokkal várják a lakosságot, miközben a helyi kórházat is támogatják. az országjáró program célja az egészségtudatosság elmélyítése és a prevenció fontosságának hangsúlyozása minden korosztályban. A dunaújvárosi esemény különlegessége, hogy a résztvevők aktivitása nemcsak saját egészségük megőrzését szolgálja, hanem közvetlenül hozzájárul a Szent Pantaleon Kórház támogatásához is.

Dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója (k), Pintér Tamás polgármester (j), valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője (b) a Richter Egészségváros programjait beharangozó sajtótájékoztatón Fotó: Duol

A Richter Egészségváros programjának fontosságáról és részleteiről

Pintér Tamás polgármester a Richter Egészségváros dunaújvárosi eseményének beharangozó sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a város lakói éljenek a megelőzés lehetőségével. Mint elmondta, Dunaújvárosban egyre idősödő a lakosság, miközben a fiatalok sokszor máshol keresnek lehetőségeket, ezért különösen lényeges, hogy az idősebb korosztály tudatosan figyeljen egészségére.

A polgármester személyes példát is hozott: saját tapasztalata mutatta meg számára, hogy a rendszeres szűrés és a kontrollvizsgálatok mennyire fontosak. Hozzátette, sok problémát meg lehetne előzni pusztán életmódváltással, odafigyeléssel. Éppen ezért nagy öröm számára, hogy szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont a Richter Egészségvárosnak, ahol nemcsak szűrések és előadások várják az érdeklődőket, hanem igazi jó hangulat is.

A polgármester arra biztatott mindenkit, hogy látogasson el a Városháza térre a programokra, hiszen a részvétellel nemcsak saját egészségükért tesznek a városlakók, hanem a helyi kórházat is támogatják.

Fotó: Duol

Dr. Szilágyi Örs: „Az MR altatógép beszerzése kulcsfontosságú cél”

Dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója a sajtótájékoztatóján kiemelte: a rendezvény az összefogás példája, hiszen az önkormányzat és a szervezők egyaránt nyitottan támogatták az ötletet, hogy tíz év után ismét Dunaújvárosba érkezzen a program. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés egyszerre szolgálja a lakosság egészségügyi tudatosságának erősítését és a kórház nyitását a közösség felé. Cél, hogy a városlakók ne csak a rendelők feszült légkörében találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, hanem kötetlenebb, közvetlenebb környezetben is.