szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lépéskényszer

10 órája

Tíz nap alatt kell bizonyítania a Tisza Pártnak

Címkék#Tisza Párt#Magyar Péter#Mráz Ágoston Sámuel#Ursula von der Leyen

A következő tíz nap megmutatja, hogy felkészültség vagy kifulladás jellemzi Magyar Péteréket.A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt nagy vizsga előtt áll.

Duol.hu

Mráz Ágoston Sámuel szerint október elejéig kell bemutatnia a Tisza Pártnak 318 jelöltjét. 

Tisza Párt: tíznapos bizonyítási kényszer előtt állnak
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt tíznapos bizonyítási kényszer előtt áll

A Tisza Párt tíznapos határidővel kell, hogy bizonyítson

Az elemző hangsúlyozta: ez mindig egy politikai erő igazi próbája, hiszen a szervezeti erőt és a politikai tartalmat egyaránt mérlegre teszi.
Az elmúlt hét politikai vitáit a kormánypártok uralták. A közbeszédben a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselési kérdése és az Otthon Start program állt a középpontban. A politika iránt érdeklődők emellett a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör eseményéről olvashattak.

Magyar Péter brüsszeli álláspontot képvisel

Mráz kiemelte: október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adómentessége, amely várhatóan széles körben népszerű lesz. A Tisza Párt helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy Magyar Péter az orosz energia ellen foglalt állást, Ursula von der Leyen terveivel összhangban. Ez az elemző szerint rontja hazánk tárgyalási pozícióit, és a kormány kritikáját igazolja.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu