Tíz nap alatt kell bizonyítania a Tisza Pártnak

Mráz Ágoston Sámuel szerint október elejéig kell bemutatnia a Tisza Pártnak 318 jelöltjét.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt tíznapos bizonyítási kényszer előtt áll

A Tisza Párt tíznapos határidővel kell, hogy bizonyítson

Az elemző hangsúlyozta: ez mindig egy politikai erő igazi próbája, hiszen a szervezeti erőt és a politikai tartalmat egyaránt mérlegre teszi.

Az elmúlt hét politikai vitáit a kormánypártok uralták. A közbeszédben a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselési kérdése és az Otthon Start program állt a középpontban. A politika iránt érdeklődők emellett a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör eseményéről olvashattak.

Magyar Péter brüsszeli álláspontot képvisel

Mráz kiemelte: október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adómentessége, amely várhatóan széles körben népszerű lesz. A Tisza Párt helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy Magyar Péter az orosz energia ellen foglalt állást, Ursula von der Leyen terveivel összhangban. Ez az elemző szerint rontja hazánk tárgyalási pozícióit, és a kormány kritikáját igazolja.

