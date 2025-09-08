szeptember 8., hétfő

Tisza-adó

6 órája

Szállítás, raktározásban dolgozik? Itt a fizetéscsökkenés veszélye

Címkék#KSH#szja#Tisza-adó#adóemelés#Dunaújváros#átlagkereset#szállítás

Minden szektorban éreztetné negatív hatását a Tisza-adó, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek. A szállítás, raktározás ágazatban is csökkenne a bér az szja-emelés miatt.

Duol.hu

Egy kiszirvágott dokumentum alapján a Tisza Párt a személyi jövedelemadót háromsávossá tenné és jelentős növelést vezetne be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. A Tisza-adó nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban vagy az iparban.

Tisza-adó
A Tisza-adó bevezetésével a szállításban dolgozók jövedelme is csökkenne
Fotó: Shutterstock

A Tisza-adóval ők is rosszul járnak

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben a szállítás, raktározás ágazatba közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 526 127 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 78 919 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei itt is növekednének. 

Havonta 7660 forinttal csökkenne a fizetésük Fejér vármegyében, ami éves szinten 91 949 forintot jelent.

 

 

