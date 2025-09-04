Évente négyszázezer forint felett veszítenének Fejérben az ebben a szektorban dolgozók

A sajtóban megjelent információk szerint a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentuma többsávos személyi jövedelemadó (szja) rendszer bevezetését javasolja. A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, de az átlagkereset ötmillió feletti része tizenöt millióig már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékra emelkedne az elvonás. Emiatt már az átlagkeresetűek is jóval kevesebbet vihetnének haza, ezzel Fejér vármegyében is több tízezer forintos mínuszt okozva. A KSH adatai szerint Fejérben 2025 első félévében az átlagkereset 666 517 forint volt. Ez jelenleg 99 978 forint szja-t jelent. A Tisza-adó szerint azonban a havi teher 117 467 forint lenne – 17490 forinttal több, amit a családoknak kellene kigazdálkodniuk.

A Tisza-adó bevezetésével mindenki rosszul jár

Fotó: Pixabay

Ágazati bontásban, ahol komolyabb különbségek vannak, szintén mindenütt negatívan éreztetné hatását Magyar Péterék terve. Korábban már megvizsgáltuk a szektorok közül az iparra, egészségügyre, kereskedelemre és gépjárműjavításra vonatkozó negatív hatást, most a pénzügyi, biztosítási tevékenységet vettük górcső alá.