11 perce
Évente négyszázezer forint felett veszítenének Fejérben az ebben a szektorban dolgozók
Fejér vármegyében a pénzügyi, biztosítási tevékenységet végzők nagyon rosszul járnának a Tisza Párt adóemelésével. A Tisza-adó százereket venne ki a zsebükből éves szinten.
A sajtóban megjelent információk szerint a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentuma többsávos személyi jövedelemadó (szja) rendszer bevezetését javasolja. A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, de az átlagkereset ötmillió feletti része tizenöt millióig már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékra emelkedne az elvonás. Emiatt már az átlagkeresetűek is jóval kevesebbet vihetnének haza, ezzel Fejér vármegyében is több tízezer forintos mínuszt okozva. A KSH adatai szerint Fejérben 2025 első félévében az átlagkereset 666 517 forint volt. Ez jelenleg 99 978 forint szja-t jelent. A Tisza-adó szerint azonban a havi teher 117 467 forint lenne – 17490 forinttal több, amit a családoknak kellene kigazdálkodniuk.
Ágazati bontásban, ahol komolyabb különbségek vannak, szintén mindenütt negatívan éreztetné hatását Magyar Péterék terve. Korábban már megvizsgáltuk a szektorok közül az iparra, egészségügyre, kereskedelemre és gépjárműjavításra vonatkozó negatív hatást, most a pénzügyi, biztosítási tevékenységet vettük górcső alá.
A dunaújvárosi egészségügyi dolgozók fizetését is csökkentené a Tisza-adó
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az ebben a szektorban dolgozók közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkeresete 931 579 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 139 737 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Méghozzá hatalmas mértékben.
Jelentős veszteség a Tisza-adó miatt
Ugyanis az emelt kulccsal már 175 780 forint lenne az adó, ami havi szinten 36 ezer forint mínuszt, évesen pedig 432 ezer forintot jelent.
Dunaújvárosban is jócskán csökkenhet az iparban dolgozók bére, ha ezt bevezetik