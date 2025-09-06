szeptember 6., szombat

Tisza-adó

A pedagógusok folyamatosan emelkedő bére is veszélybe kerülhet

Az oktatásban dolgozók zsebére is negatívan hatna a Tisza-adó, Fejér vármegyében és Dunaújvárosban is csökkenne ezáltal az átlagkeresetük.

A Tisza-adó minden szektorban éreztetné negatív hatását, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek. Ugyanis a fizetésük csökkenne, ha a Tisza Párt jutna hatalomra. Egy kiszirvágott dokumentum alapján a személyi jövedelemadót háromsávossá tennék és jelentős növelést vezetnének be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban vagy az iparban.

Tisza-adó
A Tisza-adó nem kíméli az oktatásban dolgozókat sem
Fotó: Shutterstock

A Tisza-adó nekik is csökkenést hozna

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az oktatásban közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 674 943 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 101 241 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. 

Méghozzá nem is kevéssel, havonta 18 ezer forinttal csökkenne a fizetésük, éves szinten ez 216 ezer forintot jelent.

 

 

