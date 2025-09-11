szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Növekvő terhek

30 perce

Százezreket húzna ki a feldolgozóipari munkások zsebéből ez az adó

Címkék#KSH#megélhetés#szja#Tisza-adó#Magyar Péter#átlagkereset#feldolgozóipar#személyi jövedelemadó

A feldolgozóiparban Dunaújvárosban és Fejérben munkát vállalók számára nincs jó hírűnk. A Tisza-adó az ő pénztárcájukból is sok pénzt venne el.

Duol.hu

A Tisza-adó minden szektorban éreztetné negatív hatását, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek. Ugyanis a fizetésük csökkenne, ha a Tisza Párt jutna hatalomra. Egy kiszirvágott dokumentum alapján a személyi jövedelemadót háromsávossá tennék és jelentős növelést vezetnének be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a Fejér vármegyei, illeve a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban, az iparban, vagy a szállítás, raktározásban, vagy a mezőgazdaságban.

Tisza-adó
A Tisza-adó a magyar feldolgozóipar gerincét adó munkások megélhetését kockáztatja
Fotó: MW-archív

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben a feldolgozóiparban közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkeresete 726 608 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 108 991 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Mutatjuk mennyivel!

A Tisza-adó ennyivel rövidítené meg a szektor dolgozóit Fejérben

Magyar Péterék hatalomra kerülése esetén terveik szerint 21 696 forinttal vinne kevesebbet havonta az, aki ebben a szektorban dolgozik. Évente pedig 260 355 forintot venne ki a zsebekből a Tisza-adó.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu