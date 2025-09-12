szeptember 12., péntek

Tisza-adó

1 órája

Ez az építőiparban dolgozók zsebére megy, a dunaújvárosiak is sokat bukhatnak

Címkék#szja#Fejérben#Tisza-adó#csökkenés#dunaújvárosi#mínusz#átlagkereset#személyi jövedelemadó

A Tisza-adó jelentős összeggel csökkentené szinte valamennyi munkavállaló bevételét Fejérben. Nem lennének kivételek ez alól az építőiparban dolgozók sem.

Duol.hu

A Tisza Párt nemrégiben kiszivárgott személyi jövedelemadó tervezete jelentős összeggel csökkentené szinte valamennyi munkavállaló bevételét Fejér vármegyében is. Ugyanis a párt az szja-t háromsávossá tenné és jelentős növelést vezetne be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás a Tisza-adó által. 

Tisza-adó
A Tisza-adó az építőiparban dolgozókat is érintené
Fotó: MW/Vajda János

A tehernövekedés nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban, az oktatásban, az iparban, vagy a szállítás, raktározásban, de vesztesei lennének a tervnek a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban dolgozók is. Most annak jártunk utána, hogy mennyivel kellene többet adózniuk a Fejérben, így Dunaújvárosban és környékén az építőipar területén dolgozóknak a Tisza-adó miatt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az építőiparban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 523 145 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 78 472 forint.

A Tisza-adó ennyi mínuszt jelent az átlagkereset tekintetében

Azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei itt is növekednének. Havi szinten 7453 forinttal, ami évente 89 441 forint mínuszt jelent.

 

 

