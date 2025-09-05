A turizmus szintén csak vesztese lenne a Tisza-adónak, helyben is

A Tisza Párt tervei szerint megszűntetné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), helyette három sávot javasolnak. A jelenlegi adómérték, a 15 százalék csak ötmillió forint éves bruttó keresetig maradna meg, utána 5-15 között 22 százalék, a fölött pedig 33 százalék lenne az adókulcs. A Tisza-adó minden ágazatban érzékenyen érintené az ott dolgozókat, országos, régiós, vármegyei és helyi szinten is. A vesztesek között lennének a turizmusban dolgozók is. A Világgazdaság írta meg, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mennyibe kerülne az ágazathoz kapcsolódó munkakörök esetén a bércsökkenés, a vezető és felelősségteljes munkakörökben akár havi több százazer forint, de az alacsonyabb keresetűeknél már a kisebb csökkenés is érzékenyen érintené őket.

A Tisza-adó a vendéglátásban dolgozókat is érinti

Forrás: MW-archív/Shutterstock

– Egy front office menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve – mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a turizmus.com szakportálnak.

A Tisza-adó ennnyit vesz ki a zsebekből

De mi a helyzet Fejér vármegyében? Nos, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025. első negyedévben a szellemi foglalkozásúak esetében közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó 529 ezer forint volt. A Tisza-adóval ők havi közel 8 ezer forinttal kevesebbet keresnének, éves szinten pedig majd' 95 ezer forinttal.