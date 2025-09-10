szeptember 10., szerda

Tisza-adó

59 perce

A mezőgazdaságban dolgozók fizetése így csökkenne

Címkék#mezőgazdaság#Fejérben#Tisza-adó#dunaújvárosi#mínusz#átlagkereset

A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, halászatban dolgozó Fejér vármegyeiek számára is csökkenést jelentene a Tisza Párt által bevezetni kívánt háromkulcsos szja rendszer.

Duol.hu

Egy kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza Párt a személyi jövedelemadót háromsávossá tenné és jelentős növelést vezetne be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. A Tisza-adó nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban, az iparban, vagy a szállítás, raktározásban.

Tisza-adó
A Tisza-adó Fejérben a mezőgazdasági szektorban is fizetéscsökkentést jelent
Fotó: MW-archív

Vesztesei lennének a tervnek a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban dolgozók is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 537 064 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 80 559 forint.

A Tisza-adó ennyi mínuszt jelent az átlagkereset tekintetében

Azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei itt is növekednének. Havi szinten 8429 forinttal, ami évente 101 148 forint mínuszt jelent.

 

 

