A mezőgazdaságban dolgozók fizetése így csökkenne

Egy kiszivárgott dokumentum alapján a Tisza Párt a személyi jövedelemadót háromsávossá tenné és jelentős növelést vezetne be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. A Tisza-adó nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban, az iparban, vagy a szállítás, raktározásban.

A Tisza-adó Fejérben a mezőgazdasági szektorban is fizetéscsökkentést jelent

Fotó: MW-archív

Vesztesei lennének a tervnek a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban dolgozók is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 537 064 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 80 559 forint.

A Tisza-adó ennyi mínuszt jelent az átlagkereset tekintetében