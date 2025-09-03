39 perce
A dunaújvárosi kereskedelemben és gépjárműjavításban dolgozók is meginnák ennek a levét
A Tisza Párt által tervezett többkulcsos személyi jövedelemadó a Fejérben, Dunaújvárosban dolgozókra is plusz terhet róna. Nem kivételek ez alól a kereskedelemben és a gépjárműjavításban érdekeltek sem.
A Tisza-adó minden szektorban éreztetné negatív hatását, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek. Ugyanis a fizetésük csökkenne, ha a Tisza Párt jutna hatalomra. Egy kiszirvágott dokumentum alapján a személyi jövedelemadót háromsávossá tennék és jelentős növelést vezetnének be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, vagy az iparban.
Azonban nem járnának jobban a kereskedelmi, gépjárműjavító szektorból élők sem.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben a kereskedelemben, gépjárműjavításban közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkeresete 589 140 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 88 371 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Mutatjuk mennyivel!
A mostanihoz képest az emelt szja miatt 100 444 forint elvonás terhelné a fizetéseket, ami havonta 12 ezer forinttal rövidítené meg a dolgozókat, a családokat. Éves szinten pedig 144 850 forinttal.
