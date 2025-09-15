szeptember 15., hétfő

Tisza-adó

1 órája

Az ingatlanosok zsebében ennyivel kevesebb maradhat

Fejér vármegyében az ingatlanügyekkel foglalkozók keresetére is negatív hatással lenne a kiszivárgott Tisza-adó tervezete.

Egy kiszirvágott dokumentum alapján a Tisza Párt a személyi jövedelemadót háromsávossá tenné és jelentős növelést vezetne be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, ötmillió forint éves keresetig maradna, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban pedig 33 százalékra hízna az elvonás. A Tisza-adó nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, Fejér vármegyében és a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban, az oktatásban, az iparban, a szállítás, raktározásban, de vesztesei lennének a tervnek a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, építőiparban dolgozók is. Most annak jártunk utána, hogy mennyivel kellene többet adózniuk az ingatlanügyekkel foglalkozóknak a Tisza-adó miatt.

Tisza-adó
A Tisza-adó az ingatlanokkal foglalkozók átlagkeresetét is negatívan érintené
Fotó: Shutterstock

Az ágazatban tevékenykedők feladatkörébe tartozik az ingatlan eladása vagy vétele, ingatlan bérbeadása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, mint például az ingatlan-értékbecslés vagy ingatlan-letétiügynöki tevékenység. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az ingtlanügyletekkel foglalkozó ágazatban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 574 359 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 86 154 forint.

A Tisza-adó ennyi mínuszt jelent az ingatlanosok esetében

Azonban a kiszivárgott Tisza-adó tervezete által a munkavállalók terhei itt is növekednének. Havi szinten 11 ezer forinttal, ami évente 132 ezer forint mínuszt jelenthetne a dolgozóknak.

 

 

