55 perce
Az információs, kommunikációs ágazat is súlyos adóterhet kaphat
A kommunikációs, információs ágazat területén dolgozó Fejér vármegyei, illetve dunaújvárosi szakemberek számára jelentős terhet jelentene a Tisza-adó. A fizetésük nem kevéssel csökkenhet.
Amennyiben a Tisza Párt megnyeri va választást, egy kiszivárgott dokumentum szerint megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette, progresszív rendszert vezetnének be három adósávval. A Tisza-adó nem nagyon válogat, szinte mindenkinek csökkenne a fizetése. Ugyanis a jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban vagy az iparban.
A Tisza-adó közel félmillió forintot venne el évente
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az információs, kommunikációs ágazatban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 971 663 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 145 745 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Miután az 5-15 milliós sáv már 22 százalékkal adózik,
így ebben az esetben 184 598 forintra nőne az elvonás, ami egészen magas, havi szinten 38 8543 forint fizetéscsökkenést jelentene, egy évre vetítve pedig 466 ezret.