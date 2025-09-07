Az információs, kommunikációs ágazat is súlyos adóterhet kaphat

Amennyiben a Tisza Párt megnyeri va választást, egy kiszivárgott dokumentum szerint megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette, progresszív rendszert vezetnének be három adósávval. A Tisza-adó nem nagyon válogat, szinte mindenkinek csökkenne a fizetése. Ugyanis a jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok ágazatban dolgozó embert érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is – például az egészségügyben, a turizmusban, a pénzügyi, biztosítási szektorban vagy az iparban.

A Tisza-adó egy szektort sem kímél

Fotó: Shutterstock

A Tisza-adó közel félmillió forintot venne el évente

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az információs, kommunikációs ágazatban a közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 971 663 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 145 745 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Miután az 5-15 milliós sáv már 22 százalékkal adózik,