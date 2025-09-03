Bírók és katonák fizetését is elvinné a Tisza adó

A Világgazdaság jelentése szerint a Tisza Párt háromsávos szja-t vezetne be: 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett 33 százalékos kulccsal. Ez a dolgozók kétharmadának jelentene nagy veszteséget.

A Tisza adó a dolgozók kétharmadát sújtaná hátrányosan.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza adó a béremelkedést lassítaná, és a foglalkoztatást is veszélyeztetné

A bírák illetménye 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne. A mostani szja mellett ez 1,5 milliós nettót jelentene, míg az új rendszerben csak 1,26 milliót. Ez évente közel 3 millió forint mínuszt jelentene.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter figyelmeztetett: a katonák is jelentős veszteséget szenvednének, a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány a katonák és családjaik anyagi biztonságát igyekszik megvédeni.

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója úgy látja, a progresszív szja lassítaná a béremelkedést és a foglalkoztatást is csökkentené. Bár a Tisza Párt tagadja a tervek valódiságát, a közgazdászok szerint komoly kockázatot jelentene.