„Átverés a Tisza-adó” – kampányvideóval indítottak Kötcsén

Kötcsén indult el a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amelynek központi témája a Tisza-adó. A szervezet szerint Magyar Péterék elhallgatják, hogy a többkulcsos adó nemcsak a gazdagokat, hanem a munkából élő embereket is sújtaná. A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a kijelentés a mozgalom szerint egyértelműen rávilágít arra, hogy a Tisza nem mondja el az igazságot a választóknak. A tisza-ado.hu oldalon egy kalkulátor segítségével bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy mindenki tisztában legyen a valósággal, és ne dőljön be a megtévesztésnek. Kötcse így a politikai küzdelem színhelye lett, ahol megkezdődött a Tisza-adó elleni fellépés.

Forrás: Magyar Nemzet

