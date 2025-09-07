szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalkulátorral számolhat bárki

27 perce

„Átverés a Tisza-adó” – kampányvideóval indítottak Kötcsén

Címkék#Tarr Zoltán#Magyar Péterék#Tisza-adó#Kötcs#átverés#küzdelem

A Tisza-adó valójában átverés – ezt üzeni a Nemzeti Ellenállás Mozgalom új kampánya, amely Kötcsén startolt. A szervezet szerint a párt elhallgatja a valós következményeket.

Duol.hu

Kötcsén indult el a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amelynek központi témája a Tisza-adó. A szervezet szerint Magyar Péterék elhallgatják, hogy a többkulcsos adó nemcsak a gazdagokat, hanem a munkából élő embereket is sújtaná. A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a kijelentés a mozgalom szerint egyértelműen rávilágít arra, hogy a Tisza nem mondja el az igazságot a választóknak. A tisza-ado.hu oldalon egy kalkulátor segítségével bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy mindenki tisztában legyen a valósággal, és ne dőljön be a megtévesztésnek. Kötcse így a politikai küzdelem színhelye lett, ahol megkezdődött a Tisza-adó elleni fellépés.

Tisza-adó
Forrás: Magyar Nemzet

Forrás: Magyar Nemzet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu