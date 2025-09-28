1 órája
Figyelem! Rovarszennyezés gyanúja miatt visszahívják a kedvelt csokis nassolnivalót!
Visszahívás alatt a Real Nature étcsokis meggy és mandula – a hatóság arra figyelmeztet, hogy senki ne fogyassza el a terméket.
Rovarszennyezettség gyanúja miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság bejelentette, hogy a Real Nature Kft két népszerű csokis terméke termékvisszahívás alá került – írta társlapunk a baon.hu.
Termékvisszahívás a Real Nature-nél
Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 05.
- LOT szám: RL1, RL2
- Vonalkód: 5999536055323
Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 04. 29.
- LOT szám: RL1, RL2
- Vonalkód: 59995360552937
A hatóság közlése szerint a termékekben molylepke-maradvány előfordulásának gyanúja merült fel, ezért a gyártó elővigyázatosságból rendelte el a visszahívást és az árut levette a boltok polcairól. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy a felsorolt azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.
