Figyelem! Rovarszennyezés gyanúja miatt visszahívják a kedvelt csokis nassolnivalót!

Rovarszennyezettség gyanúja miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság bejelentette, hogy a Real Nature Kft két népszerű csokis terméke termékvisszahívás alá került – írta társlapunk a baon.hu.

Az étcsokoládés meggy és mandula termékvisszahívás miatt nem fogyasztható.

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

Termékvisszahívás a Real Nature-nél

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 05.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 04. 29.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 59995360552937

A hatóság közlése szerint a termékekben molylepke-maradvány előfordulásának gyanúja merült fel, ezért a gyártó elővigyázatosságból rendelte el a visszahívást és az árut levette a boltok polcairól. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy a felsorolt azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére.

