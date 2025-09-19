Lovak
1 órája
Figyelem! Veszélyes összetevő miatt hívtak vissza egy jutalomfalatot!
A Nébih visszahívást rendelt el a Decathlonban forgalmazott Fouganza (Fougatreats) márkájú lovas jutalomfalatok több tételére, mivel idegen anyag jelenlétét mutatták ki bennük, ami veszélyeztetheti a lovak egészségét.
A Tízpróba Magyarország Kft. által forgalmazott jutalomfalat több tételét termékvisszahívás alá vonták. Az érintett tételeket a Decathlon áruházak visszaveszik, a vételárat visszatérítik – írta társlapunk a baon.hu.
A termékvisszahívás a következőket érinti:
3 kg-os kiszerelés:
- Tételszám: 25078 (minőségét megőrzi: 2026.02.11.)
- Tételszám: 25079, 25080, 25099 (minőségét megőrzi: 2026.03.08.)
1 kg-os kiszerelés:
- Tételszám: 25056 (minőségét megőrzi: 2026.02.18.)
A vásárlókat arra kérik, ne etessék meg ezeket a csemegéket a lovaikkal, hanem vigyék vissza. Ez nem az első probléma a Fouganza jutalomfalatokkal kapcsolatban: korábban gyártási hibák miatt is volt már visszahívás. A hatóság a gyors reagálás fontosságát hangsúlyozza az állatok egészségének védelme érdekében.
Teljes cikk itt olvasható.
