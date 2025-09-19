szeptember 19., péntek

Lovak

1 órája

Figyelem! Veszélyes összetevő miatt hívtak vissza egy jutalomfalatot!

A Nébih visszahívást rendelt el a Decathlonban forgalmazott Fouganza (Fougatreats) márkájú lovas jutalomfalatok több tételére, mivel idegen anyag jelenlétét mutatták ki bennük, ami veszélyeztetheti a lovak egészségét.

Duol.hu

A Tízpróba Magyarország Kft. által forgalmazott jutalomfalat több tételét termékvisszahívás alá vonták. Az érintett tételeket a Decathlon áruházak visszaveszik, a vételárat visszatérítik – írta társlapunk a baon.hu.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: idegen anyagot találtak egy népszerű lovas jutalomfalatban.
Forrás: Canva

 A termékvisszahívás a következőket érinti:

3 kg-os kiszerelés:

  • Tételszám: 25078 (minőségét megőrzi: 2026.02.11.)
  • Tételszám: 25079, 25080, 25099 (minőségét megőrzi: 2026.03.08.)

1 kg-os kiszerelés:

  • Tételszám: 25056 (minőségét megőrzi: 2026.02.18.)

    A vásárlókat arra kérik, ne etessék meg ezeket a csemegéket a lovaikkal, hanem vigyék vissza. Ez nem az első probléma a Fouganza jutalomfalatokkal kapcsolatban: korábban gyártási hibák miatt is volt már visszahívás. A hatóság a gyors reagálás fontosságát hangsúlyozza az állatok egészségének védelme érdekében.

Teljes cikk itt olvasható.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
