Az összefogás kiváló példája Nagyvenyimen a templom megújulása

A kormánynak a kisközösségek is fontosak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Nagyvenyimen a templom felújítás alkalmából. Az MTI beszámolójában Soltész Miklós felidézte: a katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek – méltatta a közösséget. Hozzátette: a nagyvenyimiek ma is aktívak, hiszen a templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták.

A templom felújítás alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet, amelyen jelen volt Soltész Miklós, Vargáné Kaiser Katalin, dr. Mészáros Lajos és dr. Müller Cecíila is férjével

Forrás: dr. Mészáros Lajos Facebook-oldala

Az államtitkár jelezte: a templom felújítása folytatódni fog, és a kormány továbbra is kész segíteni a helyi közösséget. Arra ösztönözte a híveket, hogy merjék vállalni a keresztény hitet.

Kristofory Valter plébános szentbeszédében szintén az összefogásért mondott köszönetet, majd a szentmise végén megáldotta az elkészült beruházást. A hálaadó istentiszteleten részt vett dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Müller Cecília nyugalmazott országos tisztifőorvos, Nagyvenyim díszpolgára is, illetve Vargáné Kaiser Katalin polgármester.