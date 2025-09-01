1 órája
Az összefogás kiváló példája Nagyvenyimen a templom megújulása
A nagyvenyimi templom felújításának részeként kormányzati támogatással teljes nyílászárócsere valósulhatott meg. Hálaadó szentmisét tartottak ebből az alkalomból, amelyen részt vett Soltész Miklós államtitkár.
Vasárnap ünnepi szentmisét tartottak
A kormánynak a kisközösségek is fontosak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Nagyvenyimen a templom felújítás alkalmából. Az MTI beszámolójában Soltész Miklós felidézte: a katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek – méltatta a közösséget. Hozzátette: a nagyvenyimiek ma is aktívak, hiszen a templom nyílászáróinak kormányzati támogatással megvalósult cseréjéhez szükséges mintegy tízmillió forint csaknem felét közadakozásból finanszírozták.
Az államtitkár jelezte: a templom felújítása folytatódni fog, és a kormány továbbra is kész segíteni a helyi közösséget. Arra ösztönözte a híveket, hogy merjék vállalni a keresztény hitet.
Kristofory Valter plébános szentbeszédében szintén az összefogásért mondott köszönetet, majd a szentmise végén megáldotta az elkészült beruházást. A hálaadó istentiszteleten részt vett dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Müller Cecília nyugalmazott országos tisztifőorvos, Nagyvenyim díszpolgára is, illetve Vargáné Kaiser Katalin polgármester.
Dr. Mészáros Lajos közösségi oldalán szintén beszámolt az eseményről, mint írta: új ablakok és bejárati ajtó került beépítésre.
Ez nemcsak a templom külső megjelenését tette még szebbé, hanem hozzájárult az energiahatékonyság javításához és a hívek komfortérzetének növeléséhez is.
A felújítás forrását Magyarország Kormánya biztosította, de a helyi közösség összefogása is jelentős szerepet játszott a megvalósításban – köszönet érte mindenkinek!
Templom felújítás: ígéret a további folytatásra
Ez a templom különleges helyen áll: mellette található a ma már nem használt ciszterci rendház, körülötte pedig a szerzetesek által kialakított, gyönyörű arborétum, amely sokak kedvelt kirándulóhelye.
Örömteli hír, hogy Soltész Miklós államtitkár úr ígéretet tett: a felújítás tovább folytatódik, így a templom több lépésben további megújuláson megy majd keresztül.
