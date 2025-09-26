5 órája
Teljes útzár az autópályán, a hétvégén fél napig itt nem lehet használni az M7-et
Szombat éjféltől egészen vasárnap délig lezárják az M7-es autópályát a Velencei-tó térségében, a Budapest felé vezető oldalon.
Új gyalogos- és kerékpáros átkelő épül az M7-es autópálya Velencei pihenőjénél
Fotó: MKIF Zrt.
Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés, ami miatt teljes útzár lesz az érintett szakaszon – tudatta közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12 óra között lezárjuk az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között. Kifejtették azt is, hogy azért ekkor dolgoznak, mert ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a teherautókat a lakott területekre, illetve a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.
A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.
- A munkavégzés ideje alatt a meglévő gyalogoshidat is lezárják.
- A terelőútvonalat sárga táblákkal is jelezzük, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd.
- A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérik, fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására!
Biciklisek és gyalogosok örülhetnek: készül a kényelmesebb átkelő