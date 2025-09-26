Teljes útzár az autópályán, a hétvégén fél napig itt nem lehet használni az M7-et

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés, ami miatt teljes útzár lesz az érintett szakaszon – tudatta közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A teljes útzár ezt a szakaszt érinti majd

Forrás: MKIF

A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12 óra között lezárjuk az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között. Kifejtették azt is, hogy azért ekkor dolgoznak, mert ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a teherautókat a lakott területekre, illetve a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.