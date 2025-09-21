Munkásművelődési Központ
4 órája
Teadélután a költészet jegyében – Irodalmi élmények Dunaújvárosban
Szeptember végén egy különleges irodalmi program várja az érdeklődőket Dunaújvárosban.
A Munkásművelődési Központ ad otthont a Szeptemberi Teadélutánnak, amelyet az Írisz Versszínpad előadása színesít; az esemény 2025. szeptember 29-én, 17 órától kezdődik az Apáczai Csere János út 11. szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra – írta MMK Dunaújváros közösségi oldala.
