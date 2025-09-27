A legfontosabb tudnivalók a betegszabadságról és a táppénzről!

A legtöbben már igénybe vették a betegszabadságot vagy a táppénzt. A betegszabadság az a maximum 15 napig tartó időszak, amikor a munkavállaló a saját betegsége miatt válik keresőképtelenné. Ekkor a munkáltató a távolléti díj 70%-át fizeti, és a munkavállalónak háziorvosi igazolást kell bemutatnia – írta társlapunk a feol.hu.

Azok, akik hosszabb ideje táppénzen vannak, ellenőrzés alá kerülhetnek.

Forrás: Canva

Táppénz hosszabb betegségnél

Amikor a betegség tovább tart 15 napnál, táppénz igényelhető akár egy évig, amelyet a munkáltató és a NEAK a napi jövedelem 50–60%-ának megfelelően fizet. Emellett a kezelőorvos vagy a háziorvos táppénzt állapíthat meg a veszélyeztetett várandós nőknek és a balesetet szenvedett betegeknek is.

A háziorvosok legfeljebb egy hónapig állapíthatják meg a táppénzt, és minden héten jelenteniük kell, kik vannak táppénzen ellenőrzésre. Hosszabb ideig táppénzen lévőknek érdemes szakorvosi leletekkel alátámasztani diagnózisukat.

Üzemi baleset esetén a munkáltató a betegszabadságot, a táppénzt, valamint a szükséges gyógyszereket és segédeszközöket is téríti, továbbá minden esetben baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni a NEAK részére.

Teljes cikk itt olvasható.