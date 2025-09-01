Mosolyok és izgalom kísérte a tanév kezdetét a Vasvári iskolában! (galériával és videóval)

A reggel még kissé fáradt szemekkel érkező diákok lassan éledtek, miközben beléptek az iskola ajtaján, de nem sokáig tartott a kora reggeli álmosság, hiszen a baráti köszöntések és a régen látott osztálytársak mosolya rögtön felvidította őket. A fiatalabb tanulók különleges izgalommal érkeztek a tanévnyitó ünnepségre: sokan csodálkozó tekintettel nézték körbe az iskola udvarát, hiszen számukra ez volt az első lépés az óvoda után az iskolai élet kapuján belépve. A szülők büszke szemekkel figyelték gyermekeiket, miközben a nyár örömteli, hosszú napjai lassan véget értek.

Izgalommal telve léptek be az elsősök a tanévnyitó ünnepségre.

Fotó: Mészáros Réka

Így zajlott a tanévnyitó ünnepség a Vasvári iskolában

Az évnyitót a diákok köszöntője nyitotta meg, majd Gálosfai Tímea, az iskola igazgatója szólt az első osztályosokhoz, az iskola többi tanulójához és az új munkatársakhoz. Az ünnepség további részében a diákok és a pedagógusok közösen figyelték az évnyitó programját, amely vidám pillanatokat és izgalmas perceket kínált minden résztvevőnek. Az elsősök még félve mutatkoztak be az osztályok előtt, miközben a nagyobb diákok kíváncsian figyelték az új tanév kezdetét és az iskolai közösség újbóli összejövetelét. Az új tanárok is izgatottan várták az első találkozást a diákokkal, és örömmel csatlakoztak a közösséghez. A mosolyok, a köszönések és a beszélgetések együttesen teremtettek kellemes, családias hangulatot az iskola udvarán.

A tanév első napja nemcsak az évnyitóról szólt, hanem az iskolai közösség újraindulásáról is.

