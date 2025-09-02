2 órája
Becsengettek a Dózsában is, elkezdődött a tanév – galériával, videóval
Becsengettek. Elkezdődött az új tanév. Mi a dunaújvárosi Dózsa György iskola tanévnyitó ünnepségére látogattunk el.
Elkezdődött a tanév. Voltak intézmények, amelyek már pénteken megtartották a tanévnyitót, de a többség a praktikumot választotta, s az első tanítási nap kezdetén köszöntötték a tanulókat. Így tett a Dózsa Györgyi Általános Iskola is, ahol az intézmény aulájában gyűltek össze az új első osztályosok és szüleik. Bíró Éva Zsuzsanna igazgató köszöntötte az egybegyűltekek, majd a 3. c osztályosok ünnepi műsora következett.
Az iskola három új első osztályt indított. Ez a létszám azért is elismerésre méltó, mert pont a beiskolázás környékére esett a fenntartó-váltás kérdésköre. Ekkor jelentette be ugyanis a Dunaújvárosi Egyetem alapítványa, hogy átvenné a Dózsát. A szülők, gyerekek és pedagógusok ellenállása miatt végül ez a koncepció nem valósult meg. Így is van különlegesség elegendő mértékben a Dózsa iskolában. Ilyen a már tradicionális, ÉKP, azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program) egy gyermekközpontú oktatási módszer, amely a gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatására összpontosít, hangsúlyozva a sikerélményt és a differenciálást. Az ÉKP program keretében a tantárgyak és tevékenységek a gyermekből indulnak ki, és a szöveges értékelés is a képességek fejlődését követi nyomon. Lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Az angol nyelvi képzés is hangsúlyos benne.
A másik tagozat a kompetencia alapú nyelvi tagozgat. Ahogy megtudom, a kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Mindkét tagozat iskolaotthonos, de a harmadik tagozaton hagyományos képzési formában, hagyományos ismereteket szereznek a Dózsa diákjai.
Tanévnyitó a Dózsában: Felújítások, programok és tánc
Az ünnepség jó hangulatú, kellően rövid és nagyon aranyos volt. Szó esett a nyár folyamán történt felújításokról is. A kicsik megszeppenve figyelték az idősebbek műsorát, kicsit megilletődtek, hiszen ez volt első napjuk az iskolában. A Dózsa iskolában több mint 600 gyermek, köztük 72 új elsős kezdte meg az idei tanévet.
Képgaléria
Tanévnyitó a DózsábanFotók: Fekete Györgyi
De nézzünk optimistán a jövőbe. Már csak 180 nap van hátra a tanévből. Íme, a szünetek rendje:
Tanítási szünetek
|Szünet típusa
|Időszak
|Utolsó tanítási nap
|Első tanítási nap utána
|Őszi szünet
|2025. október 23. – november 2.
|2025. október 22., szerda
|2025. november 3., hétfő
|Téli szünet
|2025. december 20. – 2026. január 4.
|2025. december 19., péntek
|2026. január 5., hétfő
|Tavaszi szünet
|2026. április 2. – 12.
|2026. április 1., szerda
|2026. április 13., hétfő
|Nyári szünet
|2026. június 20-án kezdődik
|2026. június 19., péntek
|–