Becsengettek a Dózsában is, elkezdődött a tanév – galériával, videóval

Elkezdődött a tanév. Voltak intézmények, amelyek már pénteken megtartották a tanévnyitót, de a többség a praktikumot választotta, s az első tanítási nap kezdetén köszöntötték a tanulókat. Így tett a Dózsa Györgyi Általános Iskola is, ahol az intézmény aulájában gyűltek össze az új első osztályosok és szüleik. Bíró Éva Zsuzsanna igazgató köszöntötte az egybegyűltekek, majd a 3. c osztályosok ünnepi műsora következett.

Tanévnyitó a dunaújvárosi Dózsa iskolában

Fotó: Fekete Györgyi

Az iskola három új első osztályt indított. Ez a létszám azért is elismerésre méltó, mert pont a beiskolázás környékére esett a fenntartó-váltás kérdésköre. Ekkor jelentette be ugyanis a Dunaújvárosi Egyetem alapítványa, hogy átvenné a Dózsát. A szülők, gyerekek és pedagógusok ellenállása miatt végül ez a koncepció nem valósult meg. Így is van különlegesség elegendő mértékben a Dózsa iskolában. Ilyen a már tradicionális, ÉKP, azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program) egy gyermekközpontú oktatási módszer, amely a gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatására összpontosít, hangsúlyozva a sikerélményt és a differenciálást. Az ÉKP program keretében a tantárgyak és tevékenységek a gyermekből indulnak ki, és a szöveges értékelés is a képességek fejlődését követi nyomon. Lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Az angol nyelvi képzés is hangsúlyos benne.

A másik tagozat a kompetencia alapú nyelvi tagozgat. Ahogy megtudom, a kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Mindkét tagozat iskolaotthonos, de a harmadik tagozaton hagyományos képzési formában, hagyományos ismereteket szereznek a Dózsa diákjai.

Fotó: Fekete Györgyi

Tanévnyitó a Dózsában: Felújítások, programok és tánc

Az ünnepség jó hangulatú, kellően rövid és nagyon aranyos volt. Szó esett a nyár folyamán történt felújításokról is. A kicsik megszeppenve figyelték az idősebbek műsorát, kicsit megilletődtek, hiszen ez volt első napjuk az iskolában. A Dózsa iskolában több mint 600 gyermek, köztük 72 új elsős kezdte meg az idei tanévet.