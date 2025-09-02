szeptember 2., kedd

Minden maradt a régiben

1 órája

Becsengettek a Dózsában is, elkezdődött a tanév – galériával, videóval

Címkék#Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola#tanévnyitó#dunaújvárosi#Dózsa György

Becsengettek. Elkezdődött az új tanév. Mi a dunaújvárosi Dózsa György iskola tanévnyitó ünnepségére látogattunk el.

Fekete Györgyi

Elkezdődött a tanév. Voltak intézmények, amelyek már pénteken megtartották a tanévnyitót, de a többség a praktikumot választotta, s az első tanítási nap kezdetén köszöntötték a tanulókat. Így tett a Dózsa Györgyi Általános Iskola is, ahol az intézmény aulájában gyűltek össze az új első osztályosok és szüleik.  Bíró Éva Zsuzsanna igazgató köszöntötte az egybegyűltekek, majd a 3. c osztályosok ünnepi műsora következett.

tanévnyitó
Tanévnyitó a dunaújvárosi Dózsa iskolában
Fotó: Fekete Györgyi

Az iskola három új első osztályt indított. Ez a létszám azért is elismerésre méltó, mert pont a beiskolázás környékére esett a fenntartó-váltás kérdésköre. Ekkor jelentette be ugyanis a Dunaújvárosi Egyetem alapítványa, hogy átvenné a Dózsát. A szülők, gyerekek és pedagógusok ellenállása miatt végül ez a koncepció nem valósult meg. Így is van különlegesség elegendő mértékben a Dózsa iskolában. Ilyen a már tradicionális, ÉKP, azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program) egy gyermekközpontú oktatási módszer, amely a gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatására összpontosít, hangsúlyozva a sikerélményt és a differenciálást. Az ÉKP program keretében a tantárgyak és tevékenységek a gyermekből indulnak ki, és a szöveges értékelés is a képességek fejlődését követi nyomon. Lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Az angol nyelvi képzés is hangsúlyos benne.

A másik tagozat a kompetencia alapú nyelvi tagozgat. Ahogy megtudom, a  kompetencia alapú oktatás célja, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Mindkét tagozat iskolaotthonos, de a harmadik tagozaton hagyományos képzési formában, hagyományos ismereteket szereznek a Dózsa diákjai.

Fotó: Fekete Györgyi

Tanévnyitó a Dózsában: Felújítások, programok és tánc 

Az ünnepség jó hangulatú, kellően rövid és nagyon aranyos  volt. Szó esett a nyár folyamán történt felújításokról is.  A kicsik megszeppenve figyelték az idősebbek műsorát,  kicsit megilletődtek, hiszen ez volt első napjuk az iskolában. A Dózsa iskolában több mint 600 gyermek, köztük 72 új elsős kezdte meg az idei tanévet.

Képgaléria

Tanévnyitó a Dózsában

Fotók: Fekete Györgyi

De nézzünk optimistán a jövőbe. Már csak 180 nap van hátra a tanévből. Íme, a szünetek rendje:

Tanítási szünetek

Szünet típusaIdőszakUtolsó tanítási napElső tanítási nap utána
Őszi szünet2025. október 23. – november 2.2025. október 22., szerda2025. november 3., hétfő
Téli szünet2025. december 20. – 2026. január 4.2025. december 19., péntek2026. január 5., hétfő
Tavaszi szünet2026. április 2. – 12.2026. április 1., szerda2026. április 13., hétfő
Nyári szünet2026. június 20-án kezdődik2026. június 19., péntek

 

 

