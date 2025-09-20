szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Takarítás világnapja

8 órája

Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)

Címkék#világnap#Petrás Gábor#Dunaújvárosban

A takarítás világnapja (World Cleanup Day) minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén kerül megrendezésre. A célja a globális szemléletformálás és a helyi cselekvés ösztönzése. A Dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! szervezet is minden évben részt vesz ezen az eseményen. Az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között.

Balogh Tamás
Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A takarítás világnapja alkalmából az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között. Előbb a szervezők rendezkedtek be, majd a pedagógusaik vezetésével, egyre több diák jókedvűen, hatalmas zsivajt produkálva töltötte meg a gyülekezési területet. A megnyitón Mezei Zsolt és Barta Endre a város alpolgármesterei, és Petrás Gábor, mint az esemény életre hívója röviden köszöntötték a jókedvű sokaságot, akik utána egyből a munkához láttak. Az általános,- és a középiskolák számára (külön-külön) egy részvételi létszám versenyt hirdettek. Az lett a győztes, aki a létszámuk legnagyobb százalékával jelentkezett erre az akcióra.

takarítás világnapja
Szemétszedés az erdei tornapályán a takarítás világnapja alkalmából
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Ez a verseny így zárult

  • A szakközépiskolák kategóriája: I. helyezett a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola
  • Az általános iskolák kategóriájában I. helyezett holtversenyben a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola és a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye.
  • A Különdíjat A Jószolgálati Otthon lakói kapták, akik kiemelkedő közösségi összefogással a legtöbb résztvevőt mozgósították.

Újabb közösségi rekord született a mi kis városunkban a takarítás világnapja kapcsán

A dunaújvárosi erdei tornapályán fantasztikus összefogásnak lehettünk tanúi – újabb közösségi rekord született 2025. szeptember 19-én. A város 17 intézményéből 1371 diák, és 157 felnőtt 1.657 kilogramm szemetet gyűjtött össze!

A program nemcsak a szemét összegyűjtéséről szólt, hanem arról is, hogy tudatosítsuk a környezet tisztán tartásának fontosságát. A gyerekek bevonása kulcsfontosságú: így tanulják meg, hogy a Föld védelme közös felelősség, és természetes része kell, hogy legyen mindennapjaiknak.

Petrás Gábor
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Felnőtt szemmel ilyennek látták az eseményt

Petrás Gábor a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője

– Nagyon megvagyok elégedve. Olyan volt a hangulat. mint egy jól sikerült osztálykirándulásnak. Az összes helyi iskolából érkező rengeteg boldog diák és az őket kísérő pedagógusok szemmel láthatóan jókedvűen vettek részt a közös munkában. Ez a nap a környezettudatos nevelésről is szólt. A gyermekek a saját szemükkel látták, hogy milyen rossz dolgot okoz az, ha szemetelünk. Bízok benne, hogy ők már nem fogják azt tenni.

Szemétszedés az erdei tornapályán

Fotók: Balogh Tamás

Izsák Szabolcs a helyi Decathlon áruház igazgatója, az esemény fő támogatója

– Mi ezzel a tevékenységgel elsősorban nem magunknak akarunk hírnevet szerezni, hanem a fenntarthatóság és a közösség miatt vállaltuk el. Én például név nélkül is szívesen részt vettem volna benne. A csapatomra vagyok a legbüszkébb. Nélkülük ez biztosabb nem valósult volna meg. Szépen és példamutató magatartással dolgoztak. Ahogy az iskolák, úgy mi is környezettudatosan részt veszünk ebben az akcióban, ameddig csak tudunk.

Azt látom a gyermekeken, hogy sokkal lelkesebbek voltak az idén, mint az előző évben. A Kádár völgyben például az igazi „kincsek” megtalálásakor változott meg a hangulat. Találtunk biciklit, kádat, komplett kanapé szetteket, matracokat, sőt bevásárló kocsikat is. Hatalmas mennyiségű szemetet szedtünk össze. Ezeket nyilván nem az itteni kocogók hozták magukkal…Egy picit be kell nézni a sövény mögé, és ott borzasztó dolgokra lelhetünk! Jó és intő példa ez e gyermekek számára, hogy soha ne tegyenek ilyet.

Tóth Imre
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Tóth Imre a Carissa Sportegyesület elnöke:

– Úgy látom, hogy a mostani akciónk is jól sikerült. Azt azért el kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény és komoly munka, amiért elismerés illeti a benne résztvevőket. Ennek a dolognak nagyon erős az üzenete a gyermekek részére. Ráadásul jó hangulatban töltik itt az idejüket. Közben megértik, hogy ez egy nagyon fontos munka a társadalmi és a környezetvédelmi szempontok alapján is. Hogy mi az igazi siker, ha keveset gyűjtünk össze, mert kevesebbet dobálnak el, vagy ha sokat – igaz akkor valószínűleg nem csökkent a szemetelésre való hajlandóság. Ezt talán döntse el mindenki saját maga!

Dolmán Viktor röplabda edző és a Szabó Magda iskola testnevelő tanára:

– Edzőként és tanárként is jelen vagyok, elkísértem a diákjaimat. Örülök, hogy mi is csatlakoztunk ehhez a programhoz. Jókedvűen jöttünk, mert a mi diákjaink ilyenek: nem félnek a munkától és szeretnek tenni a közös dolgainkért. Gyakran jövök ide kocogni, mert engem az kapcsol ki igazán. Jól ismerem ezt a terepet, látom a szörnyű szemetelést, de nyilván én nem teszek ilyet. Sajnos szükség van az ilyen akciókra, mert úgy látszik, a jó szó nem használ, ezért kell nekünk ezt a munkát elvégezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu