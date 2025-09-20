58 perce
Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)
A takarítás világnapja (World Cleanup Day) minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén kerül megrendezésre. A célja a globális szemléletformálás és a helyi cselekvés ösztönzése. A Dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből - Dunaújvárosért! szervezet is minden évben részt vesz ezen az eseményen. Az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között.
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu
A takarítás világnapja alkalmából az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között. Előbb a szervezők rendezkedtek be, majd a pedagógusaik vezetésével, egyre több diák jókedvűen, hatalmas zsivajt produkálva töltötte meg a gyülekezési területet. A megnyitón Mezei Zsolt és Barta Endre a város alpolgármesterei, és Petrás Gábor, mint az esemény életre hívója röviden köszöntötték a jókedvű sokaságot, akik utána egyből a munkához láttak. Az általános,- és a középiskolák számára (külön-külön) egy részvételi létszám versenyt hirdettek. Az lett a győztes, aki a létszámuk legnagyobb százalékával jelentkezett erre az akcióra.
Ez a verseny így zárult
- A szakközépiskolák kategóriája: I. helyezett a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola
- Az általános iskolák kategóriájában I. helyezett holtversenyben a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola és a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye.
- A Különdíjat A Jószolgálati Otthon lakói kapták, akik kiemelkedő közösségi összefogással a legtöbb résztvevőt mozgósították.
Újabb közösségi rekord született a mi kis városunkban a takarítás világnapja kapcsán
A dunaújvárosi erdei tornapályán fantasztikus összefogásnak lehettünk tanúi – újabb közösségi rekord született 2025. szeptember 19-én. A város 17 intézményéből 1371 diák, és 157 felnőtt 1.657 kilogramm szemetet gyűjtött össze!
A program nemcsak a szemét összegyűjtéséről szólt, hanem arról is, hogy tudatosítsuk a környezet tisztán tartásának fontosságát. A gyerekek bevonása kulcsfontosságú: így tanulják meg, hogy a Föld védelme közös felelősség, és természetes része kell, hogy legyen mindennapjaiknak.
Felnőtt szemmel ilyennek látták az eseményt
Petrás Gábor a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője
– Nagyon megvagyok elégedve. Olyan volt a hangulat. mint egy jól sikerült osztálykirándulásnak. Az összes helyi iskolából érkező rengeteg boldog diák és az őket kísérő pedagógusok szemmel láthatóan jókedvűen vettek részt a közös munkában. Ez a nap a környezettudatos nevelésről is szólt. A gyermekek a saját szemükkel látták, hogy milyen rossz dolgot okoz az, ha szemetelünk. Bízok benne, hogy ők már nem fogják azt tenni.
Szemétszedés az erdei tornapályánFotók: Balogh Tamás
Izsák Szabolcs a helyi Decathlon áruház igazgatója, az esemény fő támogatója
– Mi ezzel a tevékenységgel elsősorban nem magunknak akarunk hírnevet szerezni, hanem a fenntarthatóság és a közösség miatt vállaltuk el. Én például név nélkül is szívesen részt vettem volna benne. A csapatomra vagyok a legbüszkébb. Nélkülük ez biztosabb nem valósult volna meg. Szépen és példamutató magatartással dolgoztak. Ahogy az iskolák, úgy mi is környezettudatosan részt veszünk ebben az akcióban, ameddig csak tudunk.
Azt látom a gyermekeken, hogy sokkal lelkesebbek voltak az idén, mint az előző évben. A Kádár völgyben például az igazi „kincsek” megtalálásakor változott meg a hangulat. Találtunk biciklit, kádat, komplett kanapé szetteket, matracokat, sőt bevásárló kocsikat is. Hatalmas mennyiségű szemetet szedtünk össze. Ezeket nyilván nem az itteni kocogók hozták magukkal…Egy picit be kell nézni a sövény mögé, és ott borzasztó dolgokra lelhetünk! Jó és intő példa ez e gyermekek számára, hogy soha ne tegyenek ilyet.
Tóth Imre a Carissa Sportegyesület elnöke:
– Úgy látom, hogy a mostani akciónk is jól sikerült. Azt azért el kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény és komoly munka, amiért elismerés illeti a benne résztvevőket. Ennek a dolognak nagyon erős az üzenete a gyermekek részére. Ráadásul jó hangulatban töltik itt az idejüket. Közben megértik, hogy ez egy nagyon fontos munka a társadalmi és a környezetvédelmi szempontok alapján is. Hogy mi az igazi siker, ha keveset gyűjtünk össze, mert kevesebbet dobálnak el, vagy ha sokat – igaz akkor valószínűleg nem csökkent a szemetelésre való hajlandóság. Ezt talán döntse el mindenki saját maga!
Dolmán Viktor röplabda edző és a Szabó Magda iskola testnevelő tanára:
– Edzőként és tanárként is jelen vagyok, elkísértem a diákjaimat. Örülök, hogy mi is csatlakoztunk ehhez a programhoz. Jókedvűen jöttünk, mert a mi diákjaink ilyenek: nem félnek a munkától és szeretnek tenni a közös dolgainkért. Gyakran jövök ide kocogni, mert engem az kapcsol ki igazán. Jól ismerem ezt a terepet, látom a szörnyű szemetelést, de nyilván én nem teszek ilyet. Sajnos szükség van az ilyen akciókra, mert úgy látszik, a jó szó nem használ, ezért kell nekünk ezt a munkát elvégezni.