Közösségi rekord Dunaújvárosban: több mint 1600 kg szemetet szedtek össze a diákok (képgalériával, videóval)

A takarítás világnapja alkalmából az önkéntes tevékenységükhöz sokan csatlakoztak Dunaújvárosban az Erdei Tornapályán. A közös munka ott és a Kádár völgyben zajlott, ma 10.00-14.00 között. Előbb a szervezők rendezkedtek be, majd a pedagógusaik vezetésével, egyre több diák jókedvűen, hatalmas zsivajt produkálva töltötte meg a gyülekezési területet. A megnyitón Mezei Zsolt és Barta Endre a város alpolgármesterei, és Petrás Gábor, mint az esemény életre hívója röviden köszöntötték a jókedvű sokaságot, akik utána egyből a munkához láttak. Az általános,- és a középiskolák számára (külön-külön) egy részvételi létszám versenyt hirdettek. Az lett a győztes, aki a létszámuk legnagyobb százalékával jelentkezett erre az akcióra.

Szemétszedés az erdei tornapályán a takarítás világnapja alkalmából

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Ez a verseny így zárult

A szakközépiskolák kategóriája: I. helyezett a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

Az általános iskolák kategóriájában I. helyezett holtversenyben a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola és a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye.

A Különdíjat A Jószolgálati Otthon lakói kapták, akik kiemelkedő közösségi összefogással a legtöbb résztvevőt mozgósították.

Újabb közösségi rekord született a mi kis városunkban a takarítás világnapja kapcsán

A dunaújvárosi erdei tornapályán fantasztikus összefogásnak lehettünk tanúi – újabb közösségi rekord született 2025. szeptember 19-én. A város 17 intézményéből 1371 diák, és 157 felnőtt 1.657 kilogramm szemetet gyűjtött össze!

A program nemcsak a szemét összegyűjtéséről szólt, hanem arról is, hogy tudatosítsuk a környezet tisztán tartásának fontosságát. A gyerekek bevonása kulcsfontosságú: így tanulják meg, hogy a Föld védelme közös felelősség, és természetes része kell, hogy legyen mindennapjaiknak.

Petrás Gábor

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Felnőtt szemmel ilyennek látták az eseményt

Petrás Gábor a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője

– Nagyon megvagyok elégedve. Olyan volt a hangulat. mint egy jól sikerült osztálykirándulásnak. Az összes helyi iskolából érkező rengeteg boldog diák és az őket kísérő pedagógusok szemmel láthatóan jókedvűen vettek részt a közös munkában. Ez a nap a környezettudatos nevelésről is szólt. A gyermekek a saját szemükkel látták, hogy milyen rossz dolgot okoz az, ha szemetelünk. Bízok benne, hogy ők már nem fogják azt tenni.