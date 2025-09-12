1 órája
Közösen a tiszta városért – takarítás világnapja Dunaújvárosban
A dunaújvárosi Decathlon Áruház és a Jót, Szívből – Dunaújvárosért! akciócsoport a nemzetközi szemétszedési nap alkalmából ismét várja a kornyezetükért tenni akarókat. A takarítás világnapja alkalmából az erdei tornapályán szeptember 19-én, pénteken 10 órára várnak mindenkit.
A takarítás világnapja alkalmából rendeztek sajtótájékoztatót, melyt Petrás Gábor, a Jót, Szívből – Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője nyitott meg a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumban.
A takarítás világnapja: intézmények és partnerek ismertették a motivációjukat
Elsőként Izsák Szabolcs, a Decathlon Áruház igazgatója szólt: – Mi a Decathlonnál mindig is erős fókuszt próbáltunk arra fektetni, hogy a sportos oldal mellett a fenntarthatóságit is erősítsük. Mélyen hiszem, hogy ez nem egy ember feladata kell, hogy legyen, hanem egy közösségé. Ha összefogunk, megállíthatatlan lesz ez az erő, és képesek lehetünk változást hozni.
Für Zoltán, a Pannon Oktatási Központ Magángimnázium koordinációs és stratégiai igazgatóhelyettese is elkötelezetten szólt: – Valóban azt gondolom, hogy hitcsinálók vagyunk. A pedagógusok nap mint nap ezt teszik. Azt szeretnénk, ha a diákjaink az itt töltött évek után már természetesnek tartanák a rendezett környezetet. Tavaly megdöbbenve tapasztalták, mennyi szemét van, és elgondolkodtak azon is, ki szórhatta azt szét. Valószínűleg továbbviszik ezt az attitűdöt.
Mezei Zoé, Pannon diákja:
Őszinte leszek: amikor mondták, hogy menjünk szemetet szedni, nem tűnt vonzónak. De amikor láttuk a rengeteg szemetet, teljesen megváltozott a véleményünk. Egyértelmű, hogy jobb tiszta környezetben sétálni. Ha idén is lesz lehetőség, újra megyek segíteni.
Dr. Agárdi Adrienn, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ főosztályvezetője: – A Tankerületi Központ az idei évben is örömmel csatlakozott. Buzdítjuk az iskolákat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt. Bízunk benne, hogy nemcsak a környezetüket szépítik, hanem a szemléletük is változik.
Barta Endre, humán ügyekért felelős alpolgármester: – Hála, tisztelet, köszönet – ezek a hívó szavak.
Ez a közösség mindig pozitív rekordokat állít fel.
– Az önkormányzat nevében és magánemberként is hálás vagyok. Remélem, eljutunk oda, hogy ezek az események okafogyottá válnak. Örülök, hogy a kisgyermekek intézményeit is megszólítják.
Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke: – Ez a szemétszedés lassan ünneppé válik. Jó hatással van a résztvevőkre, a város egészére is. Nehéz megszervezni, de tovább kell vinni. Egy diáklány mondta: „Ezután még jobban fogok tanulni, mert nem szeretnék ilyen koszos munkát végezni felnőttként.” Ezek közösségi események is, amikre szükség van.
Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vezetője: – A „Jószolgálat” a hitünk és nevelési elvünk. A harmincöt éves működésünk bizonyítja, hogy fiataljaink megállják a helyüket. A környezettudatosságra nevelés nálunk nem varázslat, hanem a hétköznapjaink része.
Petrás Gábor: – Köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott. Olyan új szereplőket szeretnénk bevonni, akikről később szólni fog ez a történet. Negyven éve szedem a szemetet, már kisiskolás koromtól. A családommal és barátaimmal nem szemetelünk. Ezért kértük a Pannon épületét helyszínül, hogy példa legyen más intézményeknek is.
A helyi eseményről
- A gyülekező Dunaújvárosban az erdei tornapályán lesz szeptember 19-én 10 órakor. Rövid technikai megbeszélés után a csapat egyik része ott, a másik a DLSZ Aréna melletti területen dolgozik. Tavaly 1.981 fő vett részt, és 3,8 tonna szemetet gyűjtöttek. A legtöbb tanulót mozgósító szervezet mozijegyeket és vándordíjat kap – tavaly a Dunaferr és a Vasvári iskola nyerte.