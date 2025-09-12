Közösen a tiszta városért – takarítás világnapja Dunaújvárosban

A takarítás világnapja alkalmából rendeztek sajtótájékoztatót, melyt Petrás Gábor, a Jót, Szívből – Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője nyitott meg a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumban.

A Takarítás Világnapja sajtótájékoztatóját a POK gimnáziumba tartották

Fotó: Balogh Tamás

A takarítás világnapja: intézmények és partnerek ismertették a motivációjukat

Elsőként Izsák Szabolcs, a Decathlon Áruház igazgatója szólt: – Mi a Decathlonnál mindig is erős fókuszt próbáltunk arra fektetni, hogy a sportos oldal mellett a fenntarthatóságit is erősítsük. Mélyen hiszem, hogy ez nem egy ember feladata kell, hogy legyen, hanem egy közösségé. Ha összefogunk, megállíthatatlan lesz ez az erő, és képesek lehetünk változást hozni.

Für Zoltán, a Pannon Oktatási Központ Magángimnázium koordinációs és stratégiai igazgatóhelyettese is elkötelezetten szólt: – Valóban azt gondolom, hogy hitcsinálók vagyunk. A pedagógusok nap mint nap ezt teszik. Azt szeretnénk, ha a diákjaink az itt töltött évek után már természetesnek tartanák a rendezett környezetet. Tavaly megdöbbenve tapasztalták, mennyi szemét van, és elgondolkodtak azon is, ki szórhatta azt szét. Valószínűleg továbbviszik ezt az attitűdöt.

Mezei Zoé, Pannon diákja:

Őszinte leszek: amikor mondták, hogy menjünk szemetet szedni, nem tűnt vonzónak. De amikor láttuk a rengeteg szemetet, teljesen megváltozott a véleményünk. Egyértelmű, hogy jobb tiszta környezetben sétálni. Ha idén is lesz lehetőség, újra megyek segíteni.

Dr. Agárdi Adrienn, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ főosztályvezetője: – A Tankerületi Központ az idei évben is örömmel csatlakozott. Buzdítjuk az iskolákat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt. Bízunk benne, hogy nemcsak a környezetüket szépítik, hanem a szemléletük is változik.

Barta Endre, humán ügyekért felelős alpolgármester: – Hála, tisztelet, köszönet – ezek a hívó szavak.

Ez a közösség mindig pozitív rekordokat állít fel.

– Az önkormányzat nevében és magánemberként is hálás vagyok. Remélem, eljutunk oda, hogy ezek az események okafogyottá válnak. Örülök, hogy a kisgyermekek intézményeit is megszólítják.