Szurkolói izgalom és szakértői várakozások az Erste Liga rajtjánál

Kercsó Árpád így várja az Erste Liga rajtját

Tegnap este megkezdődött a jégkorongozók Erste Ligája. Egy csapattal kevesebb szerepel, mint tavaly ilyenkor, mert a Ferencváros az osztrák ligába helyezte át magát. Ettől függetlenül a dunaújvárosi szurkolók izgalommal várják a bajnoki rajtot, kezdődik az Erste Liga.

Brutális nyár: a legnagyobb magyar bűnügyek – top 10 krimi

A 2025-ös nyár nem csupán a hőségről és a fesztiválokról szólt Magyarországon, hanem sokkoló bűncselekményekről is. Ezek közül most összegyűjtöttük a top 10 krimi esetet, amelyek az elmúlt hónapokban a legnagyobb sajtóvisszhangot váltották ki, és amelyek megrázták az ország közvéleményét.

Családunk története 2020-tól napjainkig - Nyíri Miklós sorozatának befejező része

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Elérkeztünk a befejezéshez, ez lesz a 44. és egyben az utolsó rész.

A dunaújvárosi víztorony titkai: a város óriása több mint 70 éve figyel

Kevés olyan épület van, amely ennyire összeforrt az egykori Pentele történetével, mint ez. Az 1951-ben épült dunaújvárosi víztorony nemcsak technikai bravúr volt, hanem szimbólum is: évtizedeken át vörös csillag díszelgett a tetején, ma pedig ipari műemlékként állja az idő próbáját. A víztorony nem egyszerű építmény, hanem egy darab történelem, amely mesél a város születéséről, a múlt rendszerről és arról, hogyan változott a település az elmúlt hetven évben.

