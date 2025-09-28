szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitáncolták a szüretet

2 órája

Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval

Címkék#kisapostag#szüret#bál

Az egyik leghangosabb, de egyben a legszeretettebb ünnep Kisapostagon. Ahogy az ősök ünnepelték, úgy elevenítették fel a szüreti vigasság mozzanatait szeptember 27-én, szombaton.

Horváth László

 A szüreti vigasság utcáról, utcára kanyargó hosszú, zenés menet, ami méltán nyeri el a falu népének tetszését. Déltől késő délutánig járták a falu utcáit. Tánccal, mókával, énekkel hívták a település lakosságát az esti bálra. 

szüreti vigasság
Kisapostagon az idén rekordszámú részvétellel zajlott a szüreti vigasság

A szüreti vigasság rekordszámű résztvevőt hozott

Idén nem marad el a szüreti vigasság Kisapostagon az árvíz miatt, emlékezett felvonulást indító beszédében Nagy Attila, Kisapostag polgármestere a tavalyi vészterhes időkre. Szerencsére most az idő is kiváló körülményeket hozott a szüreti vigasság megtartásához. Sok éve hagyomány a településen a szüreti munkákhoz kapcsolódó esemény felidézése, amit ezúttal is nagy gondossággal és sok ember munkájával szerveztek meg. Az idei évben a gyermekeknél 14 pár, a felnőtteknél pedig 26 pár öltözött népviseletbe és húzott táncos csizmát. 

Óriási öröm számunkra, hogy minden generáció képviseltette magát a rendezvényen egészen legapróbb gyermekektől a nagyon idős emberekig. Tehát mindenki aktív részese volt az eseménynek. Már most megfogalmazódott jónéhányukban, hogy jövőre is szívesen bekapcsolódnak. Rendkívül nagy összefogás jellemezte az előkészületeket és a lebonyolítást is. 

felvonulók
Számos utcában várták finom falatokkal és itókákkal a felvonulókat

Ezek a rendezvények nagy mértékben erősítik a település lakosságmegtartó erejét, hiszen minden olyon programra, ahol jól érzik magukat az emberek, oda később is szívesen visszatérnek, sőt, még aktív részesei is lesznek. Ezeket a megmozdulásokat a legtöbb ember magáénak érzi és ez a falu vezetését is inspirálja, hogy érdemes a közösségért dolgozni, hogy ez mindig így legyen

Szüreti felvonulás és bál Kisapostagon

Fotók: Horváth László

A megnyitó szavak után a falu kulcsát jelképesen átvette a bírói pár, akiket Kádár Richárd és Salamon Krisztina Izabella alakított. Róluk még annyi megtudható, hogy a kisapostagi szüreti vigasság történetében talán ők a legfiatalabb írói pár. Az átlagéletkoruk 19 év. az elején kicsit izgultak, miként sikerül levezényelni a menetet és a szüreti bált, de estére már megkönnyebbülve mondták, minden rendben ment. 

Fitatalságuk ellenére tökéletesen és hiba nélkül levezényelték a felvonulást, ami olyan látványossággal indult, mint a puszta ötös bemutatkozása Tóth Lajossal a lovak hátán

Tóth Lajos guinness- rekorder Kisapostagon a puszta ötössel

A folytatásban utcáról, utcára kanyargott a színes, tarka és hangos sokaság, hirdetve a kisapostagi szüreti vigasság ma is élő hagyományait. A felvonulást követően este nyolc órakor kezdődött a rendezvény báli része, ahol újra megmutatták tánctudományukat a gyerekek és a fiatalok. Legvégül pedig kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás. Információnk szerint itt is minden rendben volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu