Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval

A szüreti vigasság utcáról, utcára kanyargó hosszú, zenés menet, ami méltán nyeri el a falu népének tetszését. Déltől késő délutánig járták a falu utcáit. Tánccal, mókával, énekkel hívták a település lakosságát az esti bálra.

Kisapostagon az idén rekordszámú részvétellel zajlott a szüreti vigasság

A szüreti vigasság rekordszámű résztvevőt hozott

Idén nem marad el a szüreti vigasság Kisapostagon az árvíz miatt, emlékezett felvonulást indító beszédében Nagy Attila, Kisapostag polgármestere a tavalyi vészterhes időkre. Szerencsére most az idő is kiváló körülményeket hozott a szüreti vigasság megtartásához. Sok éve hagyomány a településen a szüreti munkákhoz kapcsolódó esemény felidézése, amit ezúttal is nagy gondossággal és sok ember munkájával szerveztek meg. Az idei évben a gyermekeknél 14 pár, a felnőtteknél pedig 26 pár öltözött népviseletbe és húzott táncos csizmát.

Óriási öröm számunkra, hogy minden generáció képviseltette magát a rendezvényen egészen legapróbb gyermekektől a nagyon idős emberekig. Tehát mindenki aktív részese volt az eseménynek. Már most megfogalmazódott jónéhányukban, hogy jövőre is szívesen bekapcsolódnak. Rendkívül nagy összefogás jellemezte az előkészületeket és a lebonyolítást is.

Számos utcában várták finom falatokkal és itókákkal a felvonulókat

Ezek a rendezvények nagy mértékben erősítik a település lakosságmegtartó erejét, hiszen minden olyon programra, ahol jól érzik magukat az emberek, oda később is szívesen visszatérnek, sőt, még aktív részesei is lesznek. Ezeket a megmozdulásokat a legtöbb ember magáénak érzi és ez a falu vezetését is inspirálja, hogy érdemes a közösségért dolgozni, hogy ez mindig így legyen