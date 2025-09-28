54 perce
Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval
Az egyik leghangosabb, de egyben a legszeretettebb ünnep Kisapostagon. Ahogy az ősök ünnepelték, úgy elevenítették fel a szüreti vigasság mozzanatait szeptember 27-én, szombaton.
A szüreti vigasság utcáról, utcára kanyargó hosszú, zenés menet, ami méltán nyeri el a falu népének tetszését. Déltől késő délutánig járták a falu utcáit. Tánccal, mókával, énekkel hívták a település lakosságát az esti bálra.
A szüreti vigasság rekordszámű résztvevőt hozott
Idén nem marad el a szüreti vigasság Kisapostagon az árvíz miatt, emlékezett felvonulást indító beszédében Nagy Attila, Kisapostag polgármestere a tavalyi vészterhes időkre. Szerencsére most az idő is kiváló körülményeket hozott a szüreti vigasság megtartásához. Sok éve hagyomány a településen a szüreti munkákhoz kapcsolódó esemény felidézése, amit ezúttal is nagy gondossággal és sok ember munkájával szerveztek meg. Az idei évben a gyermekeknél 14 pár, a felnőtteknél pedig 26 pár öltözött népviseletbe és húzott táncos csizmát.
Óriási öröm számunkra, hogy minden generáció képviseltette magát a rendezvényen egészen legapróbb gyermekektől a nagyon idős emberekig. Tehát mindenki aktív részese volt az eseménynek. Már most megfogalmazódott jónéhányukban, hogy jövőre is szívesen bekapcsolódnak. Rendkívül nagy összefogás jellemezte az előkészületeket és a lebonyolítást is.
Ezek a rendezvények nagy mértékben erősítik a település lakosságmegtartó erejét, hiszen minden olyon programra, ahol jól érzik magukat az emberek, oda később is szívesen visszatérnek, sőt, még aktív részesei is lesznek. Ezeket a megmozdulásokat a legtöbb ember magáénak érzi és ez a falu vezetését is inspirálja, hogy érdemes a közösségért dolgozni, hogy ez mindig így legyen
Szüreti felvonulás és bál KisapostagonFotók: Horváth László
A megnyitó szavak után a falu kulcsát jelképesen átvette a bírói pár, akiket Kádár Richárd és Salamon Krisztina Izabella alakított. Róluk még annyi megtudható, hogy a kisapostagi szüreti vigasság történetében talán ők a legfiatalabb írói pár. Az átlagéletkoruk 19 év. az elején kicsit izgultak, miként sikerül levezényelni a menetet és a szüreti bált, de estére már megkönnyebbülve mondták, minden rendben ment.
Fitatalságuk ellenére tökéletesen és hiba nélkül levezényelték a felvonulást, ami olyan látványossággal indult, mint a puszta ötös bemutatkozása Tóth Lajossal a lovak hátán.
A folytatásban utcáról, utcára kanyargott a színes, tarka és hangos sokaság, hirdetve a kisapostagi szüreti vigasság ma is élő hagyományait. A felvonulást követően este nyolc órakor kezdődött a rendezvény báli része, ahol újra megmutatták tánctudományukat a gyerekek és a fiatalok. Legvégül pedig kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás. Információnk szerint itt is minden rendben volt.
Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!Tánc. Bor. Lóerő. – ez a hármas jelszó hatja majd át szeptemberben a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás hangulatát