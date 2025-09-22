1 órája
Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!
Tánc. Bor. Lóerő. – ez a hármas jelszó hatja majd át szeptemberben a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás hangulatát, ahol a falu apraja-nagyja és a környékbeli vendégek közösen ünnepelhetik a szüretet, a közösséget és a vidámságot. Az idei szüreti mulatság Kisapostagon a hagyományőrzés mellett látványos újdonságokkal és egész napos programkavalkáddal várja az érdeklődőket.
Látványos nyitány: a falu kulcsának átadása és puszta ötös bemutató
A rendezvény 13:00 órakor a falukulcs ünnepélyes átadásával veszi kezdetét, majd a közönség a focipályára vonul, ahol Tóth Lajos Guinness-rekorder mutatja be híres puszta ötös produkcióját.
Öt ló, egy lovas, se nyereg, se kantár – csak bátorság, ügyesség és tökéletes összhang. Ez a bemutató garantáltan az egész nap egyik fénypontja lesz.
Szüreti mulatság: Élőzenés felvonulás Kisapostag utcáin
A látványos nyitány után elindul az élőzenés szüreti menet, amely bejárja Kisapostag utcáit és parkjait. A felvonulás útvonala:
- Focipálya (puszta ötös bemutató helyszíne)
- Ady Endre utca → Vágáshuta park
- Petőfi Sándor utca
- Deák Ferenc utca
- Kossuth park
- Kossuth Lajos utca
- Kölcsey Ferenc utca
- Gárdonyi Géza utca
- Váci Mihály utca
- Kossuth Lajos utca
- Petőfi park
- Petőfi Sándor utca
- Végállomás: Miniskanzen (Tájház)
A szervezők kérik, hogy aki saját portája előtt megállót vagy frissítőállomást szeretne szervezni, jelezze ezt előre a 06 25 506 580 telefonszámon.
A programsorozat egyik várva-várt része, az esti nyitótánc:
Egész nap tartó programkavalkád
A rendezvény délutántól késő estig kínál látnivalót és kikapcsolódást minden korosztálynak:
- 12:30 – Óvodások tánca
- 13:00 – Falukulcs átadás
- 13:30 – Élőzenés felvonulás
- 19:00 – Vacsora
- 19:45 – Kicsik tánca
- 20:00 – Nyitótánc
- 20:30 – Bál kezdete
- 00:00 – Éjféli tánc
Kísérőprogramok egész nap: borkóstoló, fotófal, arcfestés és hajfonás, gyermeksarok, kézműveskedés, kukoricafejtés, szőlőevő verseny, patkódobás, tombola, nagy fürt árverezés.
A Halászkert Kocsma a bál szívében
Idén különlegességként a Halászkert Kocsma is beköltözik a bál helyszínére, így a vendégek a mulatság közepén fogyaszthatják el Ica néni híres söreit, borait és pálinkáit.
A szervezők szerint a legjobb történetek mindig a pohár mellől indulnak – ez most sem lesz másképp.
Tudta, hogy a Halászkert Kocsma nyerte a Törzshely című játékunkat?
Közösség, hagyomány és élmény
A Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás, ahol találkozik múlt és jelen, hagyomány és vidámság.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak: családokat, baráti társaságokat, fiatalokat és időseket egyaránt.
Tánc. Bor. Lóerő. – Légy részese te is
Ne maradj le az ősz legvidámabb napjáról – gyere, ünnepelj, táncolj, és érezd jól magad a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonuláson.