Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!

Tánc. Bor. Lóerő.” – ezzel a jelszóval készülnek az idei szüreti mulatságra Kisapostagon. A hagyományőrző rendezvényen lesz élőzenés felvonulás, látványos puszta ötös bemutató, gyerek- és felnőttprogramok, este pedig bál hajnalig. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a szeptemberi eseményre.

Tánc. Bor. Lóerő.” – ezzel a jelszóval készülnek az idei szüreti mulatságra Kisapostagon

Fotó: Horváth László/duol.hu

Látványos nyitány: a falu kulcsának átadása és puszta ötös bemutató

A rendezvény 13:00 órakor a falukulcs ünnepélyes átadásával veszi kezdetét, majd a közönség a focipályára vonul, ahol Tóth Lajos Guinness-rekorder mutatja be híres puszta ötös produkcióját.

Öt ló, egy lovas, se nyereg, se kantár – csak bátorság, ügyesség és tökéletes összhang. Ez a bemutató garantáltan az egész nap egyik fénypontja lesz.

Szüreti mulatság: Élőzenés felvonulás Kisapostag utcáin

A látványos nyitány után elindul az élőzenés szüreti menet, amely bejárja Kisapostag utcáit és parkjait. A felvonulás útvonala:

Focipálya (puszta ötös bemutató helyszíne)

Ady Endre utca → Vágáshuta park

Petőfi Sándor utca

Deák Ferenc utca

Kossuth park

Kossuth Lajos utca

Kölcsey Ferenc utca

Gárdonyi Géza utca

Váci Mihály utca

Kossuth Lajos utca

Petőfi park

Petőfi Sándor utca

Végállomás: Miniskanzen (Tájház)

A szervezők kérik, hogy aki saját portája előtt megállót vagy frissítőállomást szeretne szervezni, jelezze ezt előre a 06 25 506 580 telefonszámon.

A programsorozat egyik várva-várt része, az esti nyitótánc:

Egész nap tartó programkavalkád

A rendezvény délutántól késő estig kínál látnivalót és kikapcsolódást minden korosztálynak:

12:30 – Óvodások tánca

13:00 – Falukulcs átadás

13:30 – Élőzenés felvonulás

19:00 – Vacsora

19:45 – Kicsik tánca

20:00 – Nyitótánc

20:30 – Bál kezdete

00:00 – Éjféli tánc

Kísérőprogramok egész nap: borkóstoló, fotófal, arcfestés és hajfonás, gyermeksarok, kézműveskedés, kukoricafejtés, szőlőevő verseny, patkódobás, tombola, nagy fürt árverezés.

A Halászkert Kocsma a bál szívében

Idén különlegességként a Halászkert Kocsma is beköltözik a bál helyszínére, így a vendégek a mulatság közepén fogyaszthatják el Ica néni híres söreit, borait és pálinkáit.

A szervezők szerint a legjobb történetek mindig a pohár mellől indulnak – ez most sem lesz másképp.