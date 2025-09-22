szeptember 22., hétfő

Tánc. Bor. Lóerő.

1 órája

Közeleg a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás!

Tánc. Bor. Lóerő. – ez a hármas jelszó hatja majd át szeptemberben a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás hangulatát, ahol a falu apraja-nagyja és a környékbeli vendégek közösen ünnepelhetik a szüretet, a közösséget és a vidámságot. Az idei szüreti mulatság Kisapostagon a hagyományőrzés mellett látványos újdonságokkal és egész napos programkavalkáddal várja az érdeklődőket.

Duol.hu

Tánc. Bor. Lóerő.” – ezzel a jelszóval készülnek az idei szüreti mulatságra Kisapostagon. A hagyományőrző rendezvényen lesz élőzenés felvonulás, látványos puszta ötös bemutató, gyerek- és felnőttprogramok, este pedig bál hajnalig. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a szeptemberi eseményre.

szüreti mulatság
Tánc. Bor. Lóerő.” – ezzel a jelszóval készülnek az idei szüreti mulatságra Kisapostagon
Fotó: Horváth László/duol.hu

Látványos nyitány: a falu kulcsának átadása és puszta ötös bemutató

A rendezvény 13:00 órakor a falukulcs ünnepélyes átadásával veszi kezdetét, majd a közönség a focipályára vonul, ahol Tóth Lajos Guinness-rekorder mutatja be híres puszta ötös produkcióját.
Öt ló, egy lovas, se nyereg, se kantár – csak bátorság, ügyesség és tökéletes összhang. Ez a bemutató garantáltan az egész nap egyik fénypontja lesz.

Szüreti mulatság: Élőzenés felvonulás Kisapostag utcáin

A látványos nyitány után elindul az élőzenés szüreti menet, amely bejárja Kisapostag utcáit és parkjait. A felvonulás útvonala:

  • Focipálya (puszta ötös bemutató helyszíne)
  • Ady Endre utca → Vágáshuta park
  • Petőfi Sándor utca
  • Deák Ferenc utca
  • Kossuth park
  • Kossuth Lajos utca
  • Kölcsey Ferenc utca
  • Gárdonyi Géza utca
  • Váci Mihály utca
  • Kossuth Lajos utca
  • Petőfi park
  • Petőfi Sándor utca
  • Végállomás: Miniskanzen (Tájház)

A szervezők kérik, hogy aki saját portája előtt megállót vagy frissítőállomást szeretne szervezni, jelezze ezt előre a 06 25 506 580 telefonszámon.

A programsorozat egyik várva-várt része, az esti nyitótánc:

Egész nap tartó programkavalkád

A rendezvény délutántól késő estig kínál látnivalót és kikapcsolódást minden korosztálynak:

  • 12:30 – Óvodások tánca
  • 13:00 – Falukulcs átadás
  • 13:30 – Élőzenés felvonulás
  • 19:00 – Vacsora
  • 19:45 – Kicsik tánca
  • 20:00 – Nyitótánc
  • 20:30 – Bál kezdete
  • 00:00 – Éjféli tánc

Kísérőprogramok egész nap: borkóstoló, fotófal, arcfestés és hajfonás, gyermeksarok, kézműveskedés, kukoricafejtés, szőlőevő verseny, patkódobás, tombola, nagy fürt árverezés.

A Halászkert Kocsma a bál szívében

Idén különlegességként a Halászkert Kocsma is beköltözik a bál helyszínére, így a vendégek a mulatság közepén fogyaszthatják el Ica néni híres söreit, borait és pálinkáit.
A szervezők szerint a legjobb történetek mindig a pohár mellől indulnak – ez most sem lesz másképp.

Közösség, hagyomány és élmény

A Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonulás, ahol találkozik múlt és jelen, hagyomány és vidámság. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak: családokat, baráti társaságokat, fiatalokat és időseket egyaránt.

Tánc. Bor. Lóerő. – Légy részese te is

Ne maradj le az ősz legvidámabb napjáról – gyere, ünnepelj, táncolj, és érezd jól magad a Kisapostagi Szüreti Bál és Felvonuláson.

