szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

Perkáta szüreti csodája: tánc, zene és közösség egy felejthetetlen napon! (galériával és videóval)

Címkék#Perkáta#tánc zene#hagyomány#szüreti felvonulás#falu#lovasok#bál

Ahogy minden évben, úgy idén is megtartották Perkátán a hagyományőrző Szüreti Felvonulást és Bált, amely újra megmutatta, hogy a régi szokások ma is élnek – és képesek összehozni az embereket minden korosztályból.

Duol.hu
Perkáta szüreti csodája: tánc, zene és közösség egy felejthetetlen napon! (galériával és videóval)

A Szüreti Felvonulás résztvevői között a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát. Szebbnél szebb népi viseletekben vonultak végig a falu utcáin. A felvonulás minden pillanata a régi falusi ünnepek hangulatát idézte. A gyönyörű, gondosan felkészített lovak és feldíszített hintók látványa önmagában is lenyűgözte a közönséget. Az idő is tökéletes volt: a ragyogó napsütés, a kellemes őszi meleg és a derűs égbolt mintha csak a rendezvény kedvéért született volna.

Népviseletben, zenével és tánccal kelt életre a Szüreti Felvonulás Perkátán.
Fotó: Mészáros Réka

Tánc, zene és falusi vendégszeretet a szüreti felvonulás állomásain

A felvonulás több állomáson is megállt, ahol a résztvevők lepattantak a nyeregből és a zene ritmusára táncra perdültek. Minden megállónál terülj-terülj asztalkák várták a fáradt, de lelkes felvonulókat – házi süteményekkel, frissítő italokkal, falusi finomságokkal. A hangulat egészen elképesztő volt – mintha az utcán magán rendeztek volna bált. Zene, nevetés, taps és tánc töltötte meg a falut egészen estig. A közönség és a résztvevők együtt ünnepeltek, a pillanat öröme pedig minden arcra mosolyt varázsolt.

Szüreti Felvonulás
Fotó: Mészáros Réka

Ez a nap ismét megmutatta, milyen mély és élő ereje van a közösen ápolt hagyományoknak. Perkáta nem csupán megőrzi múltját, hanem újra és újra életre kelti azt, megerősítve a közösség identitását és összetartozását. A szüreti felvonulás egyértelműen bebizonyította, hogy van mit ünnepelni. Az ilyen események nemcsak szórakozást nyújtanak, hanem erősítik az összetartozást is. Összekötik a generációkat, megőrzik az értékeket, és segítenek továbbadni mindazt, ami igazán fontos – ahogy azt Perkáta közössége is példásan teszi.

Képgaléria

Szüreti vigasság Perkátán – így mulattunk az idei felvonuláson

Fotók: Mészáros Réka

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu