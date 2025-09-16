Perkáta szüreti csodája: tánc, zene és közösség egy felejthetetlen napon! (galériával és videóval)

A Szüreti Felvonulás résztvevői között a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát. Szebbnél szebb népi viseletekben vonultak végig a falu utcáin. A felvonulás minden pillanata a régi falusi ünnepek hangulatát idézte. A gyönyörű, gondosan felkészített lovak és feldíszített hintók látványa önmagában is lenyűgözte a közönséget. Az idő is tökéletes volt: a ragyogó napsütés, a kellemes őszi meleg és a derűs égbolt mintha csak a rendezvény kedvéért született volna.

Népviseletben, zenével és tánccal kelt életre a Szüreti Felvonulás Perkátán.

Fotó: Mészáros Réka

Tánc, zene és falusi vendégszeretet a szüreti felvonulás állomásain

A felvonulás több állomáson is megállt, ahol a résztvevők lepattantak a nyeregből és a zene ritmusára táncra perdültek. Minden megállónál terülj-terülj asztalkák várták a fáradt, de lelkes felvonulókat – házi süteményekkel, frissítő italokkal, falusi finomságokkal. A hangulat egészen elképesztő volt – mintha az utcán magán rendeztek volna bált. Zene, nevetés, taps és tánc töltötte meg a falut egészen estig. A közönség és a résztvevők együtt ünnepeltek, a pillanat öröme pedig minden arcra mosolyt varázsolt.

Fotó: Mészáros Réka

Ez a nap ismét megmutatta, milyen mély és élő ereje van a közösen ápolt hagyományoknak. Perkáta nem csupán megőrzi múltját, hanem újra és újra életre kelti azt, megerősítve a közösség identitását és összetartozását. A szüreti felvonulás egyértelműen bebizonyította, hogy van mit ünnepelni. Az ilyen események nemcsak szórakozást nyújtanak, hanem erősítik az összetartozást is. Összekötik a generációkat, megőrzik az értékeket, és segítenek továbbadni mindazt, ami igazán fontos – ahogy azt Perkáta közössége is példásan teszi.

Képgaléria