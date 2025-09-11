Hagyomány, zene és szüreti mulatság Perkátán!

A felvonulás hangulatáról Zsetnyai Bence gondoskodik, aki zenével és jókedvvel teszi még élvezetesebbé az eseményt. A menet a Győry-kastély kertjéből indul, majd az alábbi utcákon halad végig: Győry-kastély kertje – Dózsa György utca – Kisbács utca – Adonyi út – Kossuth Lajos utca – Sajtos köz – Deák Ferenc utca – Bartók Béla utca – Május 1. utca – Kodály Zoltán utca – Rákóczi Ferenc utca – Széchenyi István utca – Mária utca – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Damjanich János utca – Fehérvár utca – Rózsa utca – Sport utca – Táncsics Mihály utca – Dr. Baráth Károly utca – Dózsa György utca – Győry-kastély kertje (meggyes előtti terület). A Szüreti Felvonulás során több helyen is megállnak a résztvevők. Azok, akik lóháton vagy kocsival szeretnének részt venni a felvonuláson, az alábbi telefonszámon jelentkezhetnek: 0630 881 1351 – Horváth-Farkas Ágnes. Ne hagyják ki ezt a hangulatos, hagyományőrző eseményt, ahol a szüreti mulatság minden generáció számára élményt nyújt!

Hagyományőrző Szüreti Felvonulás Perkátán.

Forrás: Horváth-Farkas Ágnes Facebook-oldala