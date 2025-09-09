Szüreti felvonulásra és bálra készülnek Mezőfalván

Ha itt az ősz, akkor itt a szüreti vigasságok és felvonulások ideje. Szeptember 13-án, szombaton 10 órától indul a szüreti felvonulás Mezőfalván a Tájháztól. Az útvonal: Tájház, József nádor, Váci, Velinszky, Rózsa, Bem, Kossuth, Kisfaludy, Rákóczi, Zrínyi utca, Tompa köz, Dózsa, Diófa, Csokonai, Zrínyi, Árpád, Honvéd, Ady utcák, majd a Damjanich közön át a Szent István, Fehérvári, Petőfi, Ady, Mátyás utcán és a Piac téren át az Iskola udvar lesz a végállomás. Megállók: Velinszky-Akácos sarok, Bem u. József nádor – Vörösmarty u. körforgó, Semmelweis u. Rákóczi u.Zrínyi M. u. – Csokonai u. sarok. Árpád u., Szent István u., Ady E. u. – Petőfi S. u., Piac tér, Iskola udvar. A felvonulás végén az iskola udvarán műsort adnak a néptáncosok. 20 órától a tornateremben kezdetét veszi a szüreti bál, ahol a Montana zenekar húzza a talp alá valót.

Szüreti felvonulás Mezőfalván – vidám hangulat, néptánc és hagyományőrzés a falu utcáin.

Fotó: Horváth László