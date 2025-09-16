szeptember 16., kedd

Mezőfalva

1 órája

Rekordfelvonulás és telt házas bál: nagyot szólt a szüreti ünnep (videóval és képgalériával)

Címkék#hagyomány#szüreti bál#szüreti felvonulás#Mezőfalva

Szeptember 13-án, szombaton tartották Mezőfalván a hagyományos szüreti felvonulást és bált. Az idén rekordot döntött a felvonulók száma.

Horváth László

Huszonnégy fogatból és több lovasból álló menet kanyargott végig a falu utcáin, hogy a szüreti felvonuláson hangos zeneszóval, tánccal hívják az embereket az esti szüreti bálba

szüreti felvonulás
Szépen feldíszített kocsikkal járták a falu utcáit a szüreti felvonuláson Mezőfalván
Fotó: Horváth László - duol.hu

Szüreti felvonulás - a hagyományok útján

Több, mint hagyomány – ezt már biztosan állíthatjuk a mezőfalviak idei szüreti eseményről. Hogy miért is? Erről Czuppon Péter a mezőfalvi néptáncosok művészeti vezetője beszélt a felvonulás előtti készülődésben.

– Valamikor a nagy szőlőtermő vidékeknek volt a szokása. A szőlősgazda a napszámosoknak, a segítőknek rendezett egy bált. Illetve több szőlősgazda egy hegyháton egy szüret alkalmával összefogott és abból tartottak ilyen felvonulást, vicces, mulatságos dolgot. Ma már egyre kevesebb a szőlő, egyre kevesebben értenek hozzá. Mezőfalva nem is volt igazán soha egy nagy bortermelő vidék, habár „Szőlőhegyük” nekik is van! A mai időben inkább az a lényege, a funkciója a szüreti felvonulásoknak, báloknak, hogy azok a néptáncos gyerekek, akik arra adták a fejüket, hogy nem sportolók lesznek, hanem a néptánccal, a hagyományokkal foglalkoznak, ők egy kicsit meg tudják élni, amit a próbateremben tanulnak. Az is fontos dolog, hogy itt a két tánccsoport a magyarok és a svábok össze tudnak tartani - mondta Czuppon Péter.

Majd így folytatta: – Ugyanazért a célért közösen küzdenek, dolgoznak. Szintén jelenetős tény, hogy a falu is megmozdul. Vannak megállóhelyek, ahol vendégül látják a résztvevőket, ők pedig tánccal, barátsággal köszönik meg a finom falatokat, itókákat. Mindenkinek ez egy nagy közösségi élmény. A fogatosok szépen feldíszített kocsikkal szállítják a táncosokat, felvonulókat. Lovasok érkeznek a településről és környékéről. Ők is igénylik, hogy tartsák egymással a kapcsolatot. Ez jutalom táncosnak, lovasnak egyaránt. Nem utolsó sorban fontos momentum még, hogy ezzel kicsit kötelezettséget is vállalnak arra is, hogy a másik község, hasonló rendezvényét is támogassák, azon részt vegyenek – hallottuk a készülődés közepette. 

A táncosoknak a szüreti felvonulás, a bál egy jó buli és jutalom az éves próbáért
Fotó: Horváth László - duol.hu

Tíz óra után néhány perccel a Tájház udvaráról el is indult a menet. Ahogy már a címben jeleztük, eddig még soha nem volt ekkora számú felvonuló a mezőfalvi szüreti vigasságok alkalmával. Összesen huszonnégy kocsi állt be a sorba. A rajtuk ülő színes sokaságot talán meg sem lehetett számlálni. Délután 16 óráig tartott a menet, amely a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán fejeződött be. A szabadtéri program zárásaként a táncosok műsorral köszönték meg a fogatosok és más közreműködők részvételét. Természetesen a hasak sem maradtak éhesen a bál előtt, mert remek birkapörkölttel készültek a szervezők. A felvonuláson a Simon és bandája húzta a talp alá valót. Köszönet érte!

Az esti bálon, amint szokás Mezőfalván, ezúttal is a batyus jelleg dominált. Több, mint kétszázan foglaltak asztalt a tornateremben, ahol új szereplőként a solti Montana zenekar szolgáltatta a zenét. 

Kitáncolták a szüretet, meg a jó időt is Mezőfalván

Fotók: Horváth László

 

