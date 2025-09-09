szeptember 9., kedd

Hagyomány

4 órája

Ősz, muzsika, jókedv: Szüreti Felvonulás és Bál Kulcson!

Szeptember 13-án, szombaton hagyományőrző hangulatban várja a vendégeket a Kulcsi Szüreti Felvonulás és Bál.

Duol.hu
Ősz, muzsika, jókedv: Szüreti Felvonulás és Bál Kulcson!

A Szüreti Felvonulás délelőtt 11 órakor indul a Kulcsi Szociális Intézmény udvaráról, ahonnan a felvonulás a sátorhoz vezet, majd onnan visszatérve este 20 órától kezdetét veszi a szüreti bál. A batyus jellegű bálban az R-Cafe étterem kínál majd ételt és italt, a zenét pedig a Szamaras Zenekar szolgáltatja. A belépő 4000 forint, elővételben 3500 forint. Tombola is lesz, valamint lehetőség nyílik ruhakölcsönzésre. Érdeklődni és jegyet vásárolni a helyi óvodában, a Zenana szalonban, illetve a megadott elérhetőségeken lehet.

Szüreti Felvonulás
Szüreti Felvonulás és Bál – Kulcson ismét életre kelnek a hagyományok.
Forrás: Kulcs község Facebook-oldala

 

 

