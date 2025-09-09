Hagyomány
1 órája
Ősz, muzsika, jókedv: Szüreti Felvonulás és Bál Kulcson!
Szeptember 13-án, szombaton hagyományőrző hangulatban várja a vendégeket a Kulcsi Szüreti Felvonulás és Bál.
A Szüreti Felvonulás délelőtt 11 órakor indul a Kulcsi Szociális Intézmény udvaráról, ahonnan a felvonulás a sátorhoz vezet, majd onnan visszatérve este 20 órától kezdetét veszi a szüreti bál. A batyus jellegű bálban az R-Cafe étterem kínál majd ételt és italt, a zenét pedig a Szamaras Zenekar szolgáltatja. A belépő 4000 forint, elővételben 3500 forint. Tombola is lesz, valamint lehetőség nyílik ruhakölcsönzésre. Érdeklődni és jegyet vásárolni a helyi óvodában, a Zenana szalonban, illetve a megadott elérhetőségeken lehet.
