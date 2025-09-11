szeptember 11., csütörtök

Kiskert

1 órája

Szüret és jövő évi előkészítés

Címkék#föld#paprikaféle#káposztaféle#Dunaújváros#kiskert

Szeptember is dolgos időszak a kiskertekben. Itt a betakarítás, a szüret időszaka, de már a következő esztendőt is elő kell készíteni.

Agárdy Csaba
Szüret és jövő évi előkészítés

Szüreti előkészületek az adonyi szőlőhegyen. Képünkön Boldog Tamás

Fotó: Agárdy Csaba

A szőlő szüretelése országos szinten már hetek előtt megkezdődött, a termés nem az igazi, legalábbis Dunaújváros környékén. A fürtök egy részét elverte a jég, a megmaradtak pedig az aszály miatt töppedtek, kicsik. A zöldséges házikertben a paradicsommal, a cukkinivel, a padlizsánnal nincs különösebb probléma, de a paprikafélék finoman fogalmazva is megsinylették az idei időjárást. No, de térjünk a lényegre, a következő hetek kiskerti teendőire. 

szüret
Az idén egy kis odafigyeléssel szép paradicsomokat nevelhettünk, majd szüretelhettünk le a kiskertünkben
Fotó: agrarforum.hu

Még tehetünk azért, hogy jó szüretünk legyen

A még most a földben lévő káposztaféléket, répát, céklát és téli retket ahhoz, hogy erőteljes termést adjanak, öntözzük bőségesen, és folyékony tápoldattal trágyázzuk is őket. A trágya legyen nitrogénben és káliumban gazdag. Akadnak azonban olyan zöldségek, amelyeket még most is elvethetünk a kertbe, ilyenek a hónapos retek, a fejes és áttelelő saláta, a spenót és a sóska, a kapor, 
a mák, de fokhagymát is duggathatunk még. Ha van diófánk és termőkorú, érdemes most szeptemberben megmetszenünk. A már meglévő, túlszaporodott vagy 3-4 éves szamócaültetvényeket is most ültessük szét. A szamóca számára a szervesanyagban gazdag, jó vízellátású talaj a legmegfelelőbb. Szerves trágyázásra a szarvasmarhatrágya a legjobb, szarvasmarhatrágya komposztott, bármelyik gazdaboltban vásárolhatunk, egészen baráti áron. Szeptemberben a kártevők és a gombák ellen még be kell iktatni a zárópermetezéseket. A kórokozók ősszel sebeken keresztül fertőznek, ezért lombhullás után metszeni permetezés nélkül nem szabad - olvashatjuk az agrarszektor.hu-n. A talajelőkészítést is most szeptemberben kell elkezdeni, ha jövőre is szép kertet szeretnénk.
 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
