Szüret és hagyományőrzés Adonyban

Régi hagyomány Adonyban, hogy a szüret idején felvonuláson vehetnek részt az érdeklődők.

Az adonyi borrend is részt vett a szüreti felvonuláson

Fotó: Agárdy Csaba

Szüreti hagyományok

Ezen a szokáson az sem változtatott, hogy néhány évvel ezelőtt Adonyt várossá nyilvánították. Szombaton délelőtt a Zichy-kastély parkjában gyűltek össze a felvonulók. A tisztes társaságban sok más mellett ott voltak az adonyi Duna-menti Szent Orbán Borrend tagjai is, akik nemcsak színesítették a felvonulást, hanem ahogy Schmidt Attila nagymestertől megtudtuk, komoly mennyiségű borral is hozzájárultak az esemény sikerességéhez.