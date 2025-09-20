1 órája
Szüret és hagyományőrzés Adonyban
Adonyban ismét közösségi összejövetel volt. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a helyiek és a vendégek szüreti bálon vehettek részt.
Jelmezben, lovakkal vonultak fel az adonyiak
Fotó: Agárdy Csabau
Régi hagyomány Adonyban, hogy a szüret idején felvonuláson vehetnek részt az érdeklődők.
Szüreti hagyományok
Ezen a szokáson az sem változtatott, hogy néhány évvel ezelőtt Adonyt várossá nyilvánították. Szombaton délelőtt a Zichy-kastély parkjában gyűltek össze a felvonulók. A tisztes társaságban sok más mellett ott voltak az adonyi Duna-menti Szent Orbán Borrend tagjai is, akik nemcsak színesítették a felvonulást, hanem ahogy Schmidt Attila nagymestertől megtudtuk, komoly mennyiségű borral is hozzájárultak az esemény sikerességéhez.
Szüreti felvonulás AdonybanFotók: Agárdy Csaba