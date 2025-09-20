szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kavalkád

1 órája

Szüret és hagyományőrzés Adonyban

Címkék#adonyi#Szent Orbán Borrend#Zichy-kastély#felvonulás#szüret

Adonyban ismét közösségi összejövetel volt. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a helyiek és a vendégek szüreti bálon vehettek részt.

Agárdy Csaba
Szüret és hagyományőrzés Adonyban

Jelmezben, lovakkal vonultak fel az adonyiak

Fotó: Agárdy Csabau

Régi hagyomány Adonyban, hogy a szüret idején felvonuláson vehetnek részt az érdeklődők. 

Szüret
Az adonyi borrend is részt vett a szüreti felvonuláson
Fotó: Agárdy Csaba

Szüreti hagyományok

Ezen a szokáson az sem változtatott, hogy néhány évvel ezelőtt Adonyt várossá nyilvánították. Szombaton délelőtt a Zichy-kastély parkjában gyűltek össze a felvonulók. A tisztes társaságban sok más mellett ott voltak az adonyi Duna-menti Szent Orbán Borrend tagjai is, akik nemcsak színesítették a felvonulást, hanem ahogy Schmidt Attila nagymestertől megtudtuk, komoly mennyiségű borral is hozzájárultak az esemény sikerességéhez. 

Szüreti felvonulás Adonyban

Fotók: Agárdy Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu